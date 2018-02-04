Винуватця смертельної ДТП на Шухевича затримали, йому світить до 10 років

Винуватця смертельної ДТП на проспекті Шухевича в Києві затримали.

Як повідомляє прес-служба київської поліції, за фактом аварії слідчим управлінням поліції Києва розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

"Фігуранту, який на момент ДТП перебував у стані сп’яніння, загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, 45-річний водій автомобіля "Мерседес" рухався по зустрічній смузі проспекту Шухевича та на вимогу працівників поліції не зупинився. В подальшому правопорушник зіткнувся з автомобілями "Дачія Логан", "Ауді", "Тойота" та "Опель".

Внаслідок автопригоди 50-річний водій "Дачія" та його 35-річна пасажирка загинули на місці, а водія "Ауді", пасажирку "Опеля" та водія "Мерседеса" госпіталізували.