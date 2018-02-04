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Вбивцю військовослужбовця у київському ресторані затримали у Запоріжжі

Неділя, 4 лютого 2018, 22:11
Вбивцю військовослужбовця у київському ресторані затримали у Запоріжжі

Зловмисника, який в ніч на 1 лютого вбив у київському ресторані військовослужбовця, затримали у Запоріжжі. 

Про це 4 лютого повідомили у прокуратурі м.Києва.

"Вчинивши вбивство, зловмисник втік з місця події. За результатами оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного, ним виявився 31-річний громадянин Азербайджану", - повідомили у прокуратурі. 

5 лютого відбудеться засідання суду з обрання затриманому запобіжного заходу. 

Зазначається, що підозрюваного затримали 3 лютого. 

Йому оголошено про підозру за ч.1 ст.115 КК України - "умисне вбивство". Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Як відомо, в ніч на 1 лютого у приміщенні одного з ресторанів на території Дніпровського району столиці між двома групами відпочиваючих виник конфлікт, під час якого чоловік наніс 21-річному військослужбовцю смертельні ножові поранення у шию та втік з місця злочину.

У поліції зазначали, що потерпілий – військовослужбовець 1996 року народження, у ресторані перебував у неслужбовий час. 

Українська правда 

Теми: Київвбивствопрокуратурасуд
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