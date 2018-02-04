Убийцу военнослужащего в киевском ресторане задержали в Запорожье

Злоумышленника, который в ночь на 1 февраля убил в киевском ресторане военнослужащего, задержали в Запорожье.

Об этом 4 февраля сообщили в прокуратуре Киева.

"Совершив убийство, злоумышленник скрылся с места происшествия. По результатам оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 31-летний гражданин Азербайджана", - сообщили в прокуратуре.

5 февраля состоится заседание суда по избрании задержанному меры пресечения.

Отмечается, что подозреваемого задержали 3 февраля.

Ему объявлено о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины - "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как известно, в ночь на 1 февраля в помещении одного из ресторанов на территории Днепровского района столицы между двумя группами отдыхающих возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес 21-летнему военнослужащему смертельные ножевые ранения в шею и скрылся с места преступления.

В полиции отмечали, что пострадавший - военнослужащий 1996 года рождения, в ресторане находился в неслужебное время.

Украинская правда