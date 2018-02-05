У штабі розповіли про стан здоров'я поранених на Донбасі бійців

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Понеділок, 5 лютого 2018, 13:04

Протягом минулої доби на сході України внаслідок обстрілів з боку бойовиків було поранено двох військових ЗСУ, ще один – отримав бойове травмування.

Про це повідомив на брифінгу в понеділок речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

За його словами, постраждалих військовослужбовців евакуювали до медичних установ. Стан їхнього здоров'я – задовільний.

Як відомо, 4 лютого зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень Збройних сил України на Донбасі з боку незаконних збройних формувань.

Євген Кізілов, УП

Теми: АТО Донбас
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