Прокуратура Криму – Аксьонову: Не гайте часу на бананову республіку

В прокуратурі Автономної Республіки Крим звернулися до так званого "глави анексованого Криму" Сергія Аксьонова з пропозицією здатися слідству.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник прокурора Автономної Республіки Крим Олександр Удовиченко.

"Прокуратура АР Крим пропонує підозрюваному Аксенову на власному досвіді продемонструвати "віртуальність" українського правоохоронного органу", - заявив він.

"У "віртуальній" прокуратурі йому будуть надані цілком реальні можливості проявити своє красномовство під час допиту, затримання та інших слідчих дій, які його очікують в Києві, а час який він гає імітуючи собою керівника бананової республіки краще витратити на вивчення нововведень українського Кримінально-процесуального кодексу", - додав Удовиченко.

Він також додав, що "добровільна явка і сприяння слідству може позитивно вплинути на терміни його ув’язнення та умови перебування покарання".

"Ми забезпечимо безкоштовний трансфер від будь-якого пункту пропуску "Каланчак", "Чаплинка" чи "Чонгар" прямісінько до прокуратури Автономної Республіки Крим", - додав Удовиченко.

Як відомо, раніше Аксьонов заявив, що українська прокуратура АРК - "це, по суті, зграя провокаторів в прокурорських мундирах, чиї послуги оплачують українські платники податків".



"У віртуальній "прокуратурі", яка називається кримською, але фізично знаходиться в Києві, працює трохи більше трьох десятків співробітників, включаючи технічний персонал. Кримчан серед них немає, що теж показово", - заявив він.

5 лютого прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження у зв‘язку з незаконною поїздкою місцевих політиків з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" в окупований Крим.