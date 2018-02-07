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Трамп доручив Пентагону провести великий військовий парад у Вашингтоні

Середа, 7 лютого 2018, 07:37

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону запланувати великий парад збройних сил у Вашингтоні цього року.

Про це повідомляє АPnews.

Відзначається, що Трамп хоче провести парад з маршем солдатів та танками, "подібний до французького" (Трампа вразив парад у Парижі у 2017 році).

За словами прес-секретаря Білого дому Сари Хакабі Сандерс, Трамп хоче, щоб Пентагон "вивчив (можливість) святкування", яке дозволить американцям показати свою вдячність військовим.

Представник Пентагону Чарлі Саммерс додав, що чиновники Пентагону знають про цей запит і "розглядають варіанти", але не уточнив, коли парад може відбутися.

Американські військові зазвичай беруть участь у маршах на День Незалежності, 4 липня, та під час інших свят, щоб подякувати військовим та вшанувати пам'ять ветеранів. Однак такі паради зазвичай не включають показ військової техніки.

За даними видання, Пентагон вважатиме за краще провести такий парад на День ветеранів у листопаді, зокрема, тому, що він співпаде зі 100-річчям переможного кінця першої світової війни.

Джон Кірбі, відставний адмірал флоту і колишній представник Державного департаменту та Пентагону, вважає, що великий військовий парад у Вашингтоні – це погана ідея.

"Перш за все, Сполученим Штатам не потрібен парад чи будь-який інший спосіб показати нашу військову силу. Ми робимо це щодня у різному кліматі по всьому світу", - сказав він.

Видання відзначає, що у вересні минулого року на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном Трамп заявив про свою ідею провести великий парад збройних сил у Вашингтоні 4 липня.

Теми: СШАЗбройні сили
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