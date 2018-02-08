Бойовики 4 рази порушили перемир'я, є поранений

Від початку доби, у районі проведення АТО, зафіксовано 4 обстріли з боку бойовиків, поранений один військовослужбовець на Приазов’ї.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 8 лютого 2018 року.

"На Донецькому напрямку противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, незаконні збройні формування порушили Мінські домовленості та застосували 120-мм міномети неподалік Широкиного", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з мінометів калібру 82-мм та гранатометів бойовики вели вогонь поблизу населених пунктів Піски та Водяне.

За інформацією штабу, бойовики розповсюджують неправдиву інформацію про обстріл з боку сил АТО.

"Так, 7 лютого, вони заявили, що українські військові застосовуючи артилерію калібру 152-мм обстріляли селище міського типу Вергулівка, що на Луганщині", - розповідають у штабі.

Однак у розвідці штабу АТО заявили, що встановили, що місцевим мешканцям нанесли шкоду через "детонацію боєкомплекту та розльоту уламків артилерійських снарядів через недотримання бойовиками правил пожежної безпеки".

"Окрім того, виявлено факт приховування втрати кількох одиниць ствольної артилерії", - зазначають у штабі.

Як відомо, з території Росії зі стрілецької зброї стріляли в напрямку українських прикордонних підрозділів.