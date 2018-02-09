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Twitter визнав участь російських тролів в кампанії за "Brexit"

П'ятниця, 9 лютого 2018, 00:27

Представники Twitter повідомили про 50 акаунтів російських тролів, які написали близько 1000 твітів про "Brexit".

Про це повідомляє DW.com.

Керівництво соціальної мережі Twitter виявило 49 акаунтів, пов'язаних з російським "Агентством інтернет-досліджень", яке також називають "фабрикою тролів".

З цих профілів були опубліковані 942 твіти про "Brexit", які отримали 461 репост іншими користувачами і 637 схвальних реакцій.

Такі дані компанія оприлюднила у відповідь на запит комітету з цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту Палати громад британського парламенту.

На зустрічі з британськими законодавцями у Вашингтоні Нік Піклс, що відповідає за стратегію розвитку компанії Twitter в Великої Британії, підкреслив, що ці числа відповідають 0,005% від загальної кількості акаунтів, які публікували інформацію на тему референдуму про вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу, а також - 0, 02% від загальної кількості твітів про плебісцит.

"Це дуже низький рівень участі, - резюмували в Twitter. - Ми знайшли мало ознак зв'язку з джерелами в Росії".

Як повідомлялося, на тому ж слуханні компанія YouTube заявила, що не знайшла доказів російського втручання в референдум щодо виходу Великобританії з ЄС в 2016 році.

У той же час корпорація Facebook Inc. пообіцяла провести більш детальне розслідування впливу Росії на результати референдуму.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяЄСРосіясоцмережі
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