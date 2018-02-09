Активістка Femen роздяглася для Порошенка на Віденському балі

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П'ятниця, 9 лютого 2018, 05:05

Активістка Femen атакувала оголеним тілом президента України Петра Порошенка під час його візиту на Віденський бал в Австрії.

Про це повідомляється на сторінці Femen у Facebook.

Активістка вийшла на червону доріжку і оголила груди з написом: "Poroshenko, get the fuck out of the Ball!".

 

"Українська секстремістка Аліса Виноградова з червоної доріжки звернулася до аристократичної публіки з пропозицією вигнати на х&й з балу українського шоколадного барона", - йдеться у повідомленні.

У Femen зазначили, що метою акції було сповістити спільноту про недопустимість присутності на аристократичному рауті "примітивного бариги і казнокрада Порошенка".

Активістку затримали правоохоронці.

Нагадаємо, 14 листопада минулого року учасниці FEMEN підпалили біля головного магазину Roshen у Вінниці декорацію у вигляді трамвая.

Пізніше того ж дня з'явилася інформація, що у столиці троє невідомих чоловіків викрали активістку FEMEN.

Згодом Вінницька поліція повідомила про затримання у Києві активістки FEMEN Аліси Виноградової.

16 листопада суд у Вінниці обрав Виноградовій запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який минув у середині січня.

Теми: Порошенко Австрія акції
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