Заступник Труханова теж залишається при посаді

Солом’янський районний суд Києва не відсторонив від посади заступника одеського міського голови Павла Вугельмана, підозрюваного у привласненні майна.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат посадовця Андрій Циганков.

Клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Вугельмана на час розслідування розглядав в четвер суддя Максим Вишняк.

Циганков розповів, що на початку засідання захист заявив, що клопотання прокуратури не відповідає вимогам закону, "в ньому не були вказані свідки, які повинні бути опитані".

Захист просив повернути клопотання прокуратури, але суддя прохання відхилив.

Адвокат також додав, що захист надав суду характеристики Вугельмана, а також заперечення на аргументи прокуратури.

Суд мав розглянути клопотання ще 22 лютого, але засідання перенесли через зайнятість слідчого судді в іншому кримінальному провадженні

27 лютого було ухвалено таке ж рішення про невідсторонення самого мера Одеси Геннадія Труханова.

Як відомо, НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

У 2016 році Одеська міська рада придбала приміщення колишнього заводу "Краян", переплативши, на думку слідства, в понад два рази.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

15 лютого суд відпустив їх на поруки: за Труханова поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за Вугельмана – нардепи Пресман і Мірошниченко.

Пізніше САП подала апеляцію на рішення суду, але 26 лютого суд не змінив запобіжний захід Труханову. Апеляцію щодо Вугельмана суд розгляне 12 березня.