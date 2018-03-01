Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заступник Труханова теж залишається при посаді

Четвер, 1 березня 2018, 17:25

Солом’янський районний суд Києва не відсторонив від посади заступника одеського міського голови Павла Вугельмана, підозрюваного у привласненні майна.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат посадовця Андрій Циганков.

Клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Вугельмана на час розслідування розглядав в четвер суддя Максим Вишняк.

Циганков розповів, що на початку засідання захист заявив, що клопотання прокуратури не відповідає вимогам закону, "в ньому не були вказані свідки, які повинні бути опитані".

Захист просив повернути клопотання прокуратури, але суддя прохання відхилив.

Адвокат також додав, що захист надав суду характеристики Вугельмана, а також заперечення на аргументи прокуратури.

Суд мав розглянути клопотання ще 22 лютого, але засідання перенесли через зайнятість слідчого судді в іншому кримінальному провадженні

27 лютого було ухвалено таке ж рішення про невідсторонення самого мера Одеси Геннадія Труханова.

Як відомо, НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

У 2016 році Одеська міська рада придбала приміщення колишнього заводу "Краян", переплативши, на думку слідства, в понад два рази.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

15 лютого суд відпустив їх на поруки: за Труханова поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за Вугельмана – нардепи Пресман і Мірошниченко.

Пізніше САП подала апеляцію на рішення суду, але 26 лютого суд не змінив  запобіжний захід Труханову. Апеляцію щодо Вугельмана суд розгляне 12 березня.

Оксана Коваленко, Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрухановОдесаНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Труханов
Труханов вийшов із СІЗО: внесли заставу
Кличко заступився за Труханова, але заставу вносити не збирається
Справа "Краяна": заступнику Труханова суд призначив заставу у 5,3 мільйона
Останні новини
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
Усі новини...
Реклама: