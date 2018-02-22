Розгляд про відсторонення заступника Труханова також перенесли

Розгляд клопотання Національного антикорупційного бюро про відсторонення від посади заступника мера Одеси Павла Вугельмана, підозрюваного у привласненні майна, перенесли на 1 березня.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар Солом’янського райсуду Києва Яна Квітченко.

"У зв’язку із зайнятістю слідчого судді в іншому кримінальному провадженні", – пояснила Квітченко.

Раніше в четвер суд також перенес розгляд клопотання про відсторонення від посади мера Одеси Геннадія Труханова.

Як відомо, НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

Всього повідомлялось про 8 підозрюваних у справі, 6 з яких було затримано, ще двоє перебували в розшуку.

15 лютого суд відпустив Труханова та Вугельмана на поруки: за міського голову поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за його заступника – нардепи Пресман і Мірошниченко.

Пізніше САП подала апеляцію на рішення відпустити їх на поруки та клопотання про арешт майна Труханова та Вугельмана.