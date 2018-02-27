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Труханова залишили при посаді

Вівторок, 27 лютого 2018, 16:15

Солом’янський районний суд Києва не відсторонив одеського міського голову Геннадія Труханова від посади.

Відповідне рішення ухвалила у вівторок колегія суддів на чолі з головуючим суддею Дмитром Кратко.

"Клопотання… залишити без задоволення", – йдеться в ухвалі.

Як відомо, 27 лютого суд розглядав клопотання прокуратури про відсторонення одеського мера від посади на час розслідування.

Прокурор САП Віталій Кравець після закінчення засідання повідомив журналістам, що прокуратура оскаржить рішення суду.

Розгляд цього клопотання суд розпочав ще 22 лютого, але тоді засідання було перенесено на 27 лютого через проблеми з комп’ютером і мікрофонами.

23 жовтня 2017 року співробітники Національного антикорупційного бюро після обшуку винесли з квартири мера Одеси Труханова два опечатаних пакети з документами.

13 лютого 2018 року у НАБУ підтвердили оголошення підозри Труханову й трьом посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна. На думку слідства, їхня злочинна схема завдала державі 185 млн грн збитків.

У 2016 році Одеська міська рада придбала приміщення колишнього заводу "Краян", переплативши, на думку слідства, в понад два рази.

14 лютого Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль",  хоча мер стверджував, що сам прийшов до НАБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень, але Солом'янський суд Києва відпустив Труханова на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.

Пізніше САП подала апеляцію на рішення суду, але 26 лютого суд відхилив її.

Водночас, 26 лютого Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно одеського міського голови Геннадія Труханова.

1 березня суд розгляне таке ж клопотання про відсторонення заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

Софія Лукашова, для УП
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