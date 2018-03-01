РНБО продовжила санкції щодо банків з російським капіталом

Рада національної безпеки і оборони України продовжила дії санкцій щодо банків з російським капіталом, дія яких закінчувалась у березні 2018 року.

Про це повідомляється на сайті РНБО.

"Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозиції Національного банку України щодо продовження дії персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо банків з російським капіталом, дія яких закінчувалась в березні 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, президент Петро Порошенко зазначив, що санкції проти банків з російським капіталом дієві і їх варто продовжувати.

23 березня 2017 року Україна запровадила санкції на рік проти всіх п'яти структур російських держбанків, які працюють в Україні: українських Сбербанку та ВТБ, "БМ Банку" ("дочки" ВТБ), Промінвестбанку ("дочки" ЗЕБ) і VS Bank ("дочки" Сбербанку).

Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіціі та продажу фінустанов.