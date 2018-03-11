Полозов про "вибори-2018" в РФ: Голосування - знущання над політв'язнями

Російський адвокат Микола Полозов, який виступає захисником багатьох кримських татар, заявив, що не піде на "вибори" президента РФ 18 березня.

На своїй сторінці в Facebook Полозов заявив, що участь у "тому, що в Росії називається виборами президента РФ", для нього є абсолютно неприйнятною.

"18 років правління Путіна і його наближених ознаменовані гігантської корупцією, знищенням громадянських свобод, політичними вбивствами в РФ і за її межами, але перш за все - злочинною окупацією Криму і розв'язуванням війни на сході України. Своєю участю у "виборах" я автоматично стаю співучасником усіх цих злодіянь", - зазначив адвокат.

"Прийшовши на виборчу дільницю, я надягаю мантію російського судді, який засудив Олега Сенцова, Руслана Зейтуллаєва і десятки інших громадян України, які не прийняли окупацію, до багаторічних термінів. Поставивши галочку, я беру в руки електрошокер і піддают ним тортурам Рената Параламова, ламаю руку Олександру Костенку, знущаюся над іншими жертвами тортур російських силовиків у Криму", - додав Полозов.

"Опустивши бюлетень в урну, я викрадаю Ервіна Ібрагімова і стріляю в обличчя Рєшату Аметову. Я залишаю невтішними рідних всіх, хто був викрадений і замучений за ці чотири роки окупації .... Чи готовий я ... розділити злочини режиму своєю участю у подальшій легітимізації Путіна? Я свій вибір зробив", - зазначив адвокат.

За його словами, будь-якій людині зрозуміло, що в реальності ніяких виборів не буде: "Готується легітимізація продовження повноважень Путіна, причому у формі плебісциту, саме тому адміністрації президента так важлива явка".

Як відомо, "вибори" президента РФ відбудуться 18 березня, в четверту річницю анексії Криму. Російські ЗМІ повідомляли, що Путін поїде голосувати за себе в Крим, щоб підняти там явку.

Раніше повідомлялося, що кримських татар з бюджетної сфери, агітують брати участь в роботі "виборчих комісій".

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія задіяла спецслужби, аби забезпечити явку кримських татар на дільниці для голосування під час "виборів" президента РФ-2018 та закликав кримчан бойкотувати ці "вибори".

КВУ вимагає порушити кримінальні справи щодо 10 тисяч членів виборчих комісій, залучених до незаконних виборів президента Росії у Криму.

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

Верховна Рада закликала світ завадити виборам президента РФ в анексованому Криму та не визнавати їх легітимними.