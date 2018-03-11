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Полозов о "выборах-2018" в РФ: Голосование - издевательство над политзаключенными

Воскресенье, 11 марта 2018, 21:59

Российский адвокат Николай Полозов, выступающий защитником многих крымских татар, заявил, что не пойдет на "выборы" президента РФ 18 марта.

 На своей странице в Facebook Полозов заявил, что участие в "том, что в России называется выборами президента РФ" для него абсолютно неприемлемо. 

"18 лет правления Путина и его приближенных ознаменованы гигантской коррупцией, уничтожением гражданских свобод, политическими убийствами в РФ и за ее пределами, но и, прежде всего, преступной оккупацией Крыма и развязыванием войны на востоке Украины. Своим участием в "выборах" я автоматически становлюсь соучастником всех этих злодеяний", - отметил адвокат. 

"Прийдя на избирательный участок, я надеваю мантию российского судьи, осудившего Олега Сенцова, Руслана Зейтуллаева и десятки других граждан Украины, не принявших оккупацию, на многолетние сроки. Поставив галочку, я беру в руки электрошокер и пытаю им Рената Параламова, ломаю руку Александру Костенко мучаю и издеваюсь над другими жертвами пыток российских силовиков в Крыму", - добавил Полозов.

"Опустив бюллетень в урну, я похищаю Эрвина Ибрагимова и стреляю в лицо Решату Аметову. Я оставляю безутешными родных всех, кто был похищен и замучен за эти четыре года оккупации.... Готов ли я ... разделить преступления режима своим участием в дальнейшей легитимизации Путина? Я свой выбор сделал", - отметил адвокат.

По его словам, любому здравомыслящему человеку понятно, что в реальности никаких выборов не будет: "Готовится легитимизация продления полномочий Путина, причем в форме плебисцита, именно поэтому администрации президента так важна явка". 

Как известно, "выборы" президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма.  Российские СМИ сообщали, что Путин поедет голосовать за себя в Крым, чтобы поднять там явку.

Ранее сообщалось, что крымских татар из бюджетной сферы агитируют участвовать в работе "избирательных комиссий".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования во время "выборов" президента РФ-2018 и призвал крымчан бойкотировать эти "выборы". 

Комитет избирателей Украины требует возбудить уголовные дела в отношении 10 тысяч членов избиркомов, вовлеченных в "выборы" президента РФ в Крыму.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.

МинТОТ призвало крымчан не участвовать в незаконных выборах президента России на территории полуострова.

Верховная Рада призвала мир препятствовать выборам президента РФ в аннексированном Крыму и не признавать их легитимными.

Темы: виборыКрымполитзаключенныеРосcия
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