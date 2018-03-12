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В годовщину незаконного референдума Путин поедет в Крым

Понедельник, 12 марта 2018, 13:05

14 марта планируется поездка президента РФ Владимира Путина в аннексированный Россией Крым.

Об этом пишет в понедельник издание "Дождь".

Во время последней перед президентскими выборами региональной поездки Путин примет участие во втором за время кампании многотысячном митинге.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Дождю" эту информацию.

"Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается", – заявил он.

Отмечается, что это будет уже второй митинг за время избирательной кампании. Первый Путин провел 3 марта в Москве. Тогда в Лужниках, по данным МВД РФ, собрались 130 тысяч человек.

Как известно, Россия в начале 2014 года аннексировала Крым, воспользовавшись сменой власти в Украине и усилив свое военное присутствие на полуострове.

Украина, Евросоюз и США не признали незаконный "референдум", который Россия использовала в качестве оправдания агрессии, и ввели санкции против РФ.

Украина также не признала выборы в Государственную Думу РФ 2016 года, проведенные на территории аннексированного Крыма, и избранных там "депутатов".

Как известно, "выборы" президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма.  Российские СМИ сообщали, что Путин поедет голосовать за себя в Крым, чтобы поднять там явку. Позже однако было решено, что президент останется в Москве и проголосует по месту прописки.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования во время "выборов" президента РФ-2018 и призвал крымчан бойкотировать эти "выборы". 

Комитет избирателей Украины требует возбудить уголовные дела в отношении 10 тысяч членов избиркомов, вовлеченных в "выборы" президента РФ в Крыму.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ в оккупированном Крыму попали под соответствующие санкции.

Верховная Рада призвала мир препятствовать выборам президента РФ в аннексированном Крыму и не признавать их легитимными.

Темы: КрымПутин
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