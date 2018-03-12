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Суд щодо відсторонення заступника Труханова перенесли

Понеділок, 12 березня 2018, 13:22

Апеляційний суд Києва переніс на 20 березня засідання по розгляду клопотання прокурорів про усунення з посади заступника міського голови Одеси Павла Вугельмана.

Про це 12 березня повідомляє LIGA.net.

Як пояснив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка, засідання перенесено з тієї причини, що до суду ще не надійшли матеріали справи.

Солом'янський районний суд Києва 1 березня не усунув з посади заступника одеського міського голови Павла Вугельмана, якого підозрюють у привласненні майна.

27 лютого було ухвалено таке ж рішення про невідсторонення самого мера Одеси Геннадія Труханова.

Як відомо, НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

У 2016 році Одеська міська рада придбала приміщення колишнього заводу "Краян", переплативши, на думку слідства, в понад два рази.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

15 лютого суд відпустив їх на поруки: за Труханова поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за Вугельмана – нардепи Пресман і Мірошниченко.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаТрухановНАБУсуд
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