Суд по отстранению заместителя Труханова перенесли

Апелляционный суд Киева перенес на 20 марта заседание по рассмотрению ходатайства прокуроров об отстранении от должности заместителя городского главы Одессы Павла Вугельмана.

Об этом 12 марта сообщает LIGA.net.

Как пояснил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка, заседание перенесено по той причине, что в суд еще не поступили материалы дела.

Соломенский районный суд Киева 1 марта не отстранил от должности заместителя одесского городского головы Павла Вугельмана, подозреваемого в присвоении имущества.

27 февраля было принято такое же решение о неотстранении самого мэра Одессы Геннадия Труханова.

Как известно, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.