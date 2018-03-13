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Клімкін назвав небезпечною пропозицію Собчак щодо окупованого Криму

Вівторок, 13 березня 2018, 14:00

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав небезпечним пропозицію кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак провести в окупованому Криму референдум.

Про це він заявив перед щорічною зустріччю керівництва Меджлісу кримськотатарського народу з іноземними дипломатами, в Києві 13 березня, повідомляє Крим.Реалії.

"У 2014-му році вона (Ксенія Собчак – ред.) називала окупацію "блискуче проведеною військовою операцією". Сьогодні ж, визнаючи факт порушення міжнародного права, вона не пропонує це виправити, а пропонує провести якийсь міфічний референдум тільки на території окупованого Криму. Хто, за визначенням, повірить у чесність цього референдуму?", - сказав він.

"Такі пропозиції з боку Собчак - небезпечні. Якщо це її щира позиція - будемо розмовляти. Але на подібні трюки, які легітимізують окупацію Криму Росією, ми не підемо. Будь-який референдум, якщо він проводиться, то на всій території України", - зазначив Клімкін.

Як відомо, 6 березня Ксенія Собчак заявила, що направила до посольства України лист з проханням поїхати до анексованого Криму.

У посольстві України повідомили, що ніяких звернень від Собчак не отримували.

Прес-секретар Собчак Ксенія Чудінова заявила, що кандидат у президенти планує здійснити поїздку в Крим до виборів і агітувати на півострові не буде.

"Хотіли зустрітися з кримськими татарами і жителями Криму, щоб зрозуміти їхні проблеми, почути їх", - додала прес-секретар Собчак.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав візит кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак в анексований Крим "політичною шизофренією".

Він додав, що для того, щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва та зустрітися з Меджлісом.

Водночас перший заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова не виключила, що Собчак зможе отримати дозвіл на в'їзд до Криму через материкову територію України, якщо особисто подасть документи до Державної міграційної служби.

Собчак наполягає, що надсилала всі документи офіційними листами до Міграційної служби України, а також до посольства України.

У штабі кандидата в президенти РФ заявили, що 2014 року вона їздила до Криму як журналіст, і тоді не було постанови українського Кабміну про порядок відвідування півострова.

18 березня – у четверту річницю офіційної анексії Криму – в Росії призначені чергові вибори президента.

Телеведуча Ксенія Собчак позиціонує себе як альтернативу Володимиру Путіну, хоча її президентський рейтинг незначний.

У 2014 році Собчак заявила, що вважає анексію Криму "блискуче розіграна політична комбінація" Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: СобчакКриманексіяКлімкін
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