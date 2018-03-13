Климкин назвал опасным предложение Собчак по оккупированному Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал опасным предложение кандидата в президенты России Ксении Собчак провести в оккупированном Крыму референдум.



Об этом он заявил перед ежегодной встречей руководства Меджлиса крымскотатарского народа с иностранными дипломатами в Киеве 13 марта, сообщает Крим.Реалии.



"В 2014-м году она (Ксения Собчак - ред.) называла оккупацию "блестяще проведенной военной операцией". Сегодня же, признавая факт нарушения международного права, она не предлагает это исправить, а предлагает провести какой-то мифический референдум только на территории оккупированного Крыма. Кто, по определению, поверит в честность этого референдума?", - сказал он.



"Такие предложения со стороны Собчак – опасны. Если это ее искренняя позиция – будем разговаривать. Но на подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем. Любой референдум, если он проводится, то на всей территории Украины", - отметил Климкин.

Как сообщалось, 6 марта Ксения Собчак заявила, что направила в посольство Украины письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым.

В посольстве Украины сообщили, что никаких обращений от Собчак не получали.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила, что кандидат в президенты планирует совершить поездку в Крым до выборов и агитировать на полуострове не будет.

"Хотели встретиться с крымскими татарами и жителями Крыма, чтобы понять их проблемы, услышать их", - добавила пресс-секретарь Собчак.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал визит кандидата в президенты России Ксении Собчак в аннексированный Крым "политической шизофренией".

Он добавил, что для того, чтобы пообщаться с крымских татарами, необходимо приехать в Киев – для встречи с представителями Меджлиса.

В то же время, первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова не исключает, что Собчак сможет получить разрешение на въезд в Крым через материковую территорию Украины.

Собчак настаивает, что отправляла все документы официальными письмами в Миграционную службы Украины, а также в посольство Украины.

Собчак внесли в базу данных сайта "Миротворца" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.

В штабе кандидата в президенты РФ заявили, что в 2014 году она ездила в Крым как журналист, и тогда не было постановления украинского Кабмина о порядке посещения полуострова.

В 2014 году Собчак заявила, что считает аннексию Крыма "блестяще разыгранной политической комбинацией" России.