У Парубія кажуть, що він не підписував відрядження Савченко

Голова Верховної Ради Андрій Парубій не підписував розпорядження про закордонне відрядження народного депутата Надії Савченко.

Про це "Українській правді" повідомив його речник Андрій Ковальов.

"Від початку 2018 року Надія Савченко не зверталася до голови ВР Андрія Парубія з проханням відрядити у закордонні відрядження, і Андрій Володимирович розпорядження про закордонне відрядження народного депутата Надії Савченко не підписував", - сказав він.

На сторінці у Facebook сестра Савченко Віра Савченко написала, що нардеп за тиждень подала заяву в апарат ВР про відрядження до Страсбургу.

"На сесію, що розпочнеться сьогодні о 18:00. (Питання політв'язнів). В завтра там робочий день і ряд зустрічей. Тобто фізично вона у вівторок буде там", - сказала Віра Савченко.

Вона додала, що про це було повідомлено заздалегідь і нардеп поспілкується з "усіма очільниками" як тільки повернеться.

Раніше повідомлялося, що народного депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі Володимира Рубана.

Згодом сама Савченко повідомила, що дізналася про виклик зі ЗМІ, які "не є надійним джерелом інформації" і додала, що з 12 по 16 березня перебуває "із запланованою робочою поїздкою до Європейського парламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС".

Також вона забажала, щоб повістку про виклик до СБУ їй передали особисто в руки.

В СБУ повідомили, що якщо Савченко не з'явиться на допит, то її буде направлена повторна повістка.

Раніше окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі щодо заборони депутатських відряджень у пленарні тижні за позовом нардепа Сергія Власенка.

Як відомо, у квітні 2016 року голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не підписуватиме народним депутатам заяви про відрядження під час пленарних засідань українського парламенту.

В інтерв'ю "Українській правді" він повідомляв, що домовився з керівниками міжнародних делегацій, що у Раді будуть складати календарний план сесії Верховної Ради враховуючи графік засідань ПАРЄ.