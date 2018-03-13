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В Парубия говорят, что он не подписывал командировку Савченко

Вторник, 13 марта 2018, 16:17
В Парубия говорят, что он не подписывал командировку Савченко

Глава Верховной Рады Андрей Парубий не подписывал распоряжение о заграничной командировке народного депутата Надежды Савченко.

Об этом "Украинской правде" сообщил его пресс-секретарь Андрей Ковалев.

"С начала 2018 года Надежда Савченко не обращалась к главе ВР Андрею Парубию с просьбой отправить ее в зарубежные командировки, и Андрей Владимирович распоряжение о заграничной командировке народного депутата Надежды Савченко не подписывал", - сказал он.

На странице в Facebook сестра Савченко Вера Савченко написала, что нардеп за неделю подала заявление в аппарат ВР о командировке в Страсбург.

"На сессию, которая начнется сегодня в 18:00. (Вопрос политзаключенных). А завтра там рабочий день и ряд встреч. То есть физически она во вторник будет там", - написала Вера Савченко.

Она добавила, что об этом было сообщено заранее и нардеп пообщается со "всеми руководителями" как только вернется.

Ранее сообщалось, что народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана.

Впоследствии сама Савченко сообщила, что узнала о вызове со СМИ, которые "не являются надежным источником информации" и добавила, что с 12 по 16 марта находится "с запланированной рабочей поездкой в ​​Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

Также она пожелала, чтобы повестку о вызове в СБУ ей передали лично в руки.

В СБУ сообщили, что если Савченко не явится на допрос, то ей направят повторную повестку.

Ранее Окружной админсуд Киева открыл производство по делу о запрете депутатских командировок в пленарные недели по иску нардепа Сергея Власенко.

Как известно, в апреле 2016 года председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не будет подписывать народным депутатам командировочные заявления во время пленарных заседаний украинского парламента.

В интервью "Украинской правде" он сообщал, что договорился с руководителями международных делегаций, в Раде будут составлять календарный план сессии Верховной Рады учитывая график заседаний ПАСЕ.

Оксана Коваленко, Яна Миланова, УП
Темы: ПарубийВерховная РадаСавченко Надежда
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