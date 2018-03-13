Поліція показала Семенченка з сумками під ВР. Той пояснив, що в них

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Вівторок, 13 березня 2018, 18:35

Правоохоронці показали відеозапис, на якому народний депутат фракції "Самопоміч" Семен Семенченко виносить сумки з наметового містечка під ВР незадовго до його демонтажу 3 березня.

Відео поліції Києва "Українській правді" надав директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

На відео особа, схожа на депутата Семенченка, виходить з наметового містечка з сумками в руках. За ним йде охоронець з порожніми руками.

Згідно з даними, вказаними на записі, він був зроблений о 06:45 третього березня – приблизно за 40 хвилин до початку слідчих дій в містечку.

Востаннє камера зафіксувала Семенченка біля готелю "Київ".

У коментарі "Українській правді" депутат підтвердив, що виносив сумки, але заперечив заяви очільника МВС, що в сумках нібито була зброя.

Він пояснив, що про те, "що буде штурм, стало відомо напередодні".

"Хлопці (мітингувальники – УП) вирішили залишатися (в наметовому містечку – УП). Я виносив сумки з їхніми особистими речами", – зазначив Семенченко.

За його словами, мітингувальники, яких раніше вже затримували під час попередніх "спроб штурму", говорили, "що пропадали їхні особисті речі, гаманці, що з них знімали шеврони, частина поліції відноситься до їх УБД (посвідчень учасників бойових дій – УП) з особливою ненавистю".

"Щоб цього не сталося, вони просили, щоб я забрав їхні особисті речі, заніс в готелі, а коли їх випустили – їм віддав", – додав депутат.

Він також сказав, що виносив речі з містечка кілька разів.

На питання, чому тільки він, маючи депутатську недоторканність, ніс сумки, Семенченко сказав: "Ніс тільки я, тому що перед цим три або чотири рази були спроби обмежити прохід і вихід з наметового містечка, тільки нам, депутатам, поліція дозволяла їх носити. Тому я брав тоді дрова, а зараз сумку. Депутатів не чіпають ".

Семенченко додав, що у нього також є відео, на якому ці сумки ніс не тільки він, а й помічник.

На питання про те, що у наметовому містечку поліція знайшла зброю, а потім експертиза підтвердила, що зброя була бойовою, Семенченко відповів: "Зброї не було,був винятково мирний мітинг, а зброю підкинули".

Раніше Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що Семен Семенченко міг винести зброю з наметового містечка біля Верховної Ради перед слідчими діями 3 березня.

Вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень – одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – відносно подій 27 лютого біля ВР.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради.

Пізніше у МВС розповіли, що вилучені гранати у наметовому містечку біля ВР були бойовими.

Низка правозахисних організацій заявили, що у діях правоохоронців при ліквідації наметового містечка під Верховною Радою 3 березня вбачається низка грубих порушень прав людини.

Прокуратура Києва зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної Ради.

Оксана Коваленко, Соня Лукашова, УП
Теми: акції Київ
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