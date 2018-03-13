Поліція показала Семенченка з сумками під ВР. Той пояснив, що в них

Правоохоронці показали відеозапис, на якому народний депутат фракції "Самопоміч" Семен Семенченко виносить сумки з наметового містечка під ВР незадовго до його демонтажу 3 березня.

Відео поліції Києва "Українській правді" надав директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

На відео особа, схожа на депутата Семенченка, виходить з наметового містечка з сумками в руках. За ним йде охоронець з порожніми руками.

Згідно з даними, вказаними на записі, він був зроблений о 06:45 третього березня – приблизно за 40 хвилин до початку слідчих дій в містечку.

Востаннє камера зафіксувала Семенченка біля готелю "Київ".

У коментарі "Українській правді" депутат підтвердив, що виносив сумки, але заперечив заяви очільника МВС, що в сумках нібито була зброя.

Він пояснив, що про те, "що буде штурм, стало відомо напередодні".

"Хлопці (мітингувальники – УП) вирішили залишатися (в наметовому містечку – УП). Я виносив сумки з їхніми особистими речами", – зазначив Семенченко.

За його словами, мітингувальники, яких раніше вже затримували під час попередніх "спроб штурму", говорили, "що пропадали їхні особисті речі, гаманці, що з них знімали шеврони, частина поліції відноситься до їх УБД (посвідчень учасників бойових дій – УП) з особливою ненавистю".

"Щоб цього не сталося, вони просили, щоб я забрав їхні особисті речі, заніс в готелі, а коли їх випустили – їм віддав", – додав депутат.

Він також сказав, що виносив речі з містечка кілька разів.

На питання, чому тільки він, маючи депутатську недоторканність, ніс сумки, Семенченко сказав: "Ніс тільки я, тому що перед цим три або чотири рази були спроби обмежити прохід і вихід з наметового містечка, тільки нам, депутатам, поліція дозволяла їх носити. Тому я брав тоді дрова, а зараз сумку. Депутатів не чіпають ".

Семенченко додав, що у нього також є відео, на якому ці сумки ніс не тільки він, а й помічник.

На питання про те, що у наметовому містечку поліція знайшла зброю, а потім експертиза підтвердила, що зброя була бойовою, Семенченко відповів: "Зброї не було,був винятково мирний мітинг, а зброю підкинули".

Раніше Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що Семен Семенченко міг винести зброю з наметового містечка біля Верховної Ради перед слідчими діями 3 березня.

Вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень – одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – відносно подій 27 лютого біля ВР.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради.

Пізніше у МВС розповіли, що вилучені гранати у наметовому містечку біля ВР були бойовими.

Низка правозахисних організацій заявили, що у діях правоохоронців при ліквідації наметового містечка під Верховною Радою 3 березня вбачається низка грубих порушень прав людини.

Прокуратура Києва зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної Ради.