Аваков думає, що Семенченко міг винести зброю з наметового містечка

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков допускає, що народний депутат фракції "Самопоміч" Семен Семенченко міг винести зброю з наметового містечка біля Верховної Ради перед слідчими діями 3 березня.



Про це він розповів у вівторок в ході зустрічі в Європейській Бізнес Асоціації в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"У поліцейських не вистачило духу, коли виходив звідти (з наметового містечка - ред.) недоторканний Семенченко за 15 хвилин до початку (слідчих дій - ред.) з двома важкими сумками, як ми думаємо, зі зброєю. Вони не зупинили його, і це теж проблема", – заявив Аваков.



Міністр нагадав, що в наметовому містечку були знайдені бойові гранати і запали до них.



Аваков стверджує, що на проведення слідчих дій були відповідні рішення судів, але після виявлення зброї було прийнято рішення про вилучення всіх речових доказів і затримання учасників.



"Після того, як там було знайдено зброю, вибухівку, було прийнято рішення, що в рамках цієї процедури все, що там знаходиться, забрати в якості речових доказів, всі речі були описані", – сказав міністр.



Міністр зазначив, що із затриманих 112 осіб були відпущені всі, крім двох, яким було повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

"Українська правда" намагається отримати коментар Семена Семенченка.

Вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень – одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – відносно подій 27 лютого біля ВР.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради.

"До відділків поліції доставлено понад 100 сіб, які чинили спротив співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст.345 КК – "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - зазначили у поліції.

Тоді в "Радіо Свобода" заявили про застосування поліцією газового балончика проти їхнього кореспондента Сергія Нужненка. Пізніше в поліції запевнили, що відсторонили співробітника.

Пізніше у МВС розповіли, що вилучені гранати у наметовому містечку біля ВР були бойовими.

Низка правозахисних організацій заявили, що у діях правоохоронців при ліквідації наметового містечка під Верховною Радою 3 березня вбачається низка грубих порушень прав людини.

Прокуратура Києва зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної Ради.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм назвав дії поліції сумнівними з точки зору законності, оскільки рішення суду, яким керувалася поліція, дозволяло лише огляд, а не демонтаж.