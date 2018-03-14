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У Мінську домовилися про відновлення мобільного зв'язку на Донбасі – Оліфер

Середа, 14 березня 2018, 18:01

Підгрупа з соціально-економічних питань Тристоронньої контактної групи домовилася відновити мобільний зв’язок на території ОРДЛО.

Про це повідомила речниця екс-президента, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

"У рамках підгрупи із соціально-економічних питань досягнуто домовленість щодо алгоритму відновлення мобільного зв’язку на території ОРДЛО. Ця робота виконуватиметься силами компанії "Водафон України" за участю ОБСЄ з дотриманням українського законодавства", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, мобільний оператор "Vodafone-Україна" 11 січня повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

Пізніше в компанії "Vodafone-Україна" заявили, що не зможуть відновити зв'язок на окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.

За даними оператора, зараз більше третини обладнання "Vodafone-Україна" на непідконтрольній Україні території – у неробочому стані.

Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої "ДНР" щодо компанії "Vodafone-Україна".

17 січня директор з корпоративного управління і контролю "Vodafone-Україна" Олег Проживальський на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини повідомив Vodafone планує відновити зв'язок в ОРДЛО 18 січня.

Пізніше у компанії заявили, що  представники Vodafone працюють над відновленням зв'язку на території ОРДЛО, але має певні труднощі з виконанням робіт і допуском на територію, де виникло пошкодження.

24 січня у компанії заявили, що навіть якщо Vodafone отримає офіційний дозвіл на в’їзд на окуповану територію, компанія нікого не надсилатиме в ОРДО без гарантій безпеки.

Відзначається, що у Луганській області послуги зв’язку надаються в повному обсязі.

Бойовики ОРДО досі не надали гарантій безпеки працівникам мобільного оператора "Vodafone-Україна" для проведення ремонтних робіт з метою відновлення мобільного зв'язку в Донецькій області.

Українська правда

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Теми: Донбасмобільний зв'язокОРДЛО
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