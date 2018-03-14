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В Минске договорились о возобновлении мобильной связи на Донбассе - Олифер

Среда, 14 марта 2018, 18:01

Подгруппа по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы договорилась восстановить мобильную связь на территории ОРДЛО.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность об алгоритме восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет выполняться силами компании "Водафон Украина" с участием ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства", - написала она на своей странице в Facebook.

Как известно, мобильный оператор Vodafone-Украина 11 января полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.

Позже в компании "Vodafone-Украина" заявили, что не смогут восстановить связь на оккупированных территориях Луганской области, которые отключены в результате обрыва кабеля, если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории.

По данным оператора, сейчас более трети оборудования "Vodafone-Украина" на неподконтрольной Украине территории – в нерабочем состоянии.

Главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой "ДНР" по компании "Vodafone-Украина".

17 января директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone-Украина" Олег Проживальский на заседании комитета Верховной Рады по правам человека заявил, что Vodafone планирует восстановить связь в ОРДЛО 18 января.

Позже в компании заявили, что представители Vodafone работают над восстановлением связи на территории ОРДЛО, но имеют определенные трудности с выполнением работ и допуском на территорию, где возникло повреждение.

24 января в компании заявили, что даже если Vodafone получит официальное разрешение на въезд на оккупированную территорию, компания никого не посылать в ОРДО без гарантий безопасности.

Отмечается, что в Луганской области услуги связи предоставляются в полном объеме.

Боевики ОРДО сих пор не предоставили гарантий безопасности работникам мобильного оператора "Vodafone-Украина" для проведения ремонтных работ с целью восстановления мобильной связи в Донецкой области.

Украинская правда
Темы: Донбассмобильная связьОРДЛО
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