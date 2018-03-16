Геращенко каже, що через Савченко буде важче звільняти заручників
Після історії з депутатом Надією Савченко, яку свого часу звільнили з російського ув'язнення, Україні буде складніше домагатися звільнення інших політв’язнів.
Таку думку висловила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, не називаючи імені Савченко.
"Попри все, ми й надалі будемо боротися за звільнення всіх заручників і політв'язнів. Серед них є різні люди Як і серед родичів заручників, на жаль", – написала вона у Facebook.
"Ми маємо звільнити всіх. Але... я навіть уявити не можу, як всі ці останні події вплинуть на наш діалог європейськими й американськими партнерами, на яких ми тиснемо щодо заручників, до яких апелюємо з вимогою тиснути на РФ в питанні звільнення", – зізналася Геращенко.
За її словами, "відбувається нівеляція, дискредитація, опошлення самої теми політв'язнів, драма українців в полоні перетворюється на фарс".
"Нам важче буде розповідати про героїв – і це страшно. Питання серйозно ускладнюється, для мене це очевидно. Більшої шкоди нашим заручникам, більшої дискредитації важко й уявити", – заявила Геращенко.
Як відомо, Генпрокуратура звинувачує Надію Савченко у підготовці теракту у стінах Верховної Ради.
15 березня нардеп прийшла на допит у Службу безпеки України як свідок у справі Володимира Рубана, якого також підозрюють у підготовці терактів.
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Після свого допиту Савченко заявила про можливість військового перевороту в Україні.
А щодо звинувачень про планування теракту нардеп запропонувала перевірити її на поліграфі.
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