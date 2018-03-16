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Геращенко говорит, что из-за Савченко будет сложнее освобождать заложников

Пятница, 16 марта 2018, 07:59
Геращенко говорит, что из-за Савченко будет сложнее освобождать заложников

После истории с депутатом Надеждой Савченко, в свое время освобожденной из российского заключения, Украине будет сложнее добиваться освобождения других политзаключенных.

Такое мнение высказала первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, не называя имени Савченко.

"Несмотря ни на что, мы и дальше будем бороться за освобождение всех заложников и политзаключенных. Среди них есть разные люди. Как и среди родственников заложников, к сожалению", – написала она в Facebook.

"Мы должны освободить всех. Но... я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог с европейскими и американскими партнерами, на которых мы оказываем давлении по поводу заложников, к которым апеллируем с требованием давить на РФ в вопросе освобождения", – призналась Геращенко.

По ее словам, "происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцев в плену превращается в фарс".

"Нам труднее будет рассказывать о героях – и это страшно. Вопрос серьезно осложняется, для меня это очевидно. Большего вреда нашим заложникам, большей дискредитации сложно и представить", – заявила Геращенко.

Как известно, Генпрокуратура обвиняет Надежду Савченко в подготовке теракта в стенах Верховной Рады.

15 марта нардеп пришла на допрос в Службу безопасности Украины в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, которого также подозревают в подготовке терактов.

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После своего допроса Савченко заявила о возможности военного переворота в Украине.

А относительно обвинений о планировании теракта нардеп предложила проверить ее на полиграфе.

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Алена Рощенко, УП
Темы: Савченко НадеждаГеращенко Ириназаложникиполитзаключенные
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