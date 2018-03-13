Луценко: У ГПУ є докази контактів Рубана з Захарченком

Генеральний прокурор Юрій Луценко запевняє, що керівник Центру звільнення полонених Володимир Рубан ніс реальну загрозу вчинення терактів в Україні.

Про це він розповів в ефірі програми "Гра у класику з Сергієм Рахманіним" 12 березня.

"Я зараз не можу сказати всього в інтересах слідства. Нам ще належить допитати близько чотирьох-п'яти-шести осіб. Можу сказати лише одне: далі буде", – зазначив Луценко.

Він закликав не насміхатися з версії про підготовку терактів.

"Те, що я знаю з матеріалів слідства, свідчить, що трупів могло бути сотні. Все дуже, дуже серйозно", – наголосив генпрокурор.

"У нас є дуже багато доказів щодо нього (Рубана – ред.). Йшлося про реальну підготовку реального теракту з використанням, у тому числі, й мінометів, автоматів, бойових гранат", – заявив він.

Луценко розповів, що у профільному інституті СБУ проводять експертизу аудіо- та відеозаписів стосовно Рубана.

"Думаю, що цього тижня вона буде завершена", – сказав він.

"Наприклад, у нас є відео, як автомобіль, яким кермує пан Рубан, перетинає наш КПВВ, заїжджає на територію так званої "ДНР" і потім автоматники Захарченка сідають за кермо і в трьох військових частинах Горлівки закладають зброю. Повертаються, за кермо сідає Рубан й їде далі. Далі уже всі бачили його затримання на КПВВ", – заявив Луценко.

"При цьому в нас є докази – в аудіо – того, що він контактував при цьому з Захарченком і планував терористичні акти. У нас є достатньо доказів. Вони будуть оприлюднені, коли слідство буде вважати за можливе", – сказав він

На зауваження скептиків, що міни не збігаються з калібром кулемета, який був у бусі, генпрокурор нагадав, що була перша партія зброї, яку завезли на українську територію "під контролем Служби безпеки України та процесуальних керівників військової прокуратури".



"І ось до тих мінометів вона підходить", – запевнив Луценко.

На запитання про доцільність везти зброю з окупованої території, глова ГПУ відповів, що "купити міномети на українській території є не такою вже й легкою справою".

"Коли ви побачите повну версію слідства того, що відбулося, ви зрозумієте логіку, чому все відбувалося саме так. Там вся логіка сходиться", – сказав Луценко.

Генпрокурор заперечив, що люди, які супроводжували Рубана, були працівниками Головного управління розвідки Міноборони або Служби безпеки України: "Ні, вони не працювали ні в СБУ, ні в управлінні розвідки Міністерства оброни".

Як відомо, 8 березня керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримали на КПВВ "Майорське" з арсеналом зброї.

Рубану повідомили про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Рішенням Шевченківського райсуду Києва Рубана взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

У справі також фігурує помічник Савченко Олег Мєзенцев як один зі співучасників групи, яка готувала злочин та причетна до перевезення зброї з непідконтрольної території України.

Президент Петро Порошенко наказав главі СБУ взяти "справу Рубана" на особистий контроль та заявив, що затриманий керівник "Офіцерського корпусу" готував масові терористичні атаки з метою дестабілізації суспільства.

Голова СБУ Василь Грицак розповів, що спецслужба має "багато беззаперечних доказів" щодо планів використати зброю, вилучену в Рубана, для здійснення терактів у центрі Києва, а також про зв'язки затриманого з Віктором Медведчуком.

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