Луценко: У ГПУ є докази контактів Рубана з Захарченком

ГПУ має аудіо-і відеодокази того, що керівник центру "Офіцерський корпус" Володимир Рубан контактував з ватажком так званої "ДНР" Олександром Захарченком.

Про це Генпрокурор Юрій Луценко заявив в ефірі телеканалу Zik, пише DT.ua.

"У нас є відео, де автомобіль, яким керує Рубан, перетинає нашу КПВВ, заїжджає на територію "ДНР", потім автоматники Захарченка сідають за кермо і в трьох військових частинах Горлівки закладають зброю. Повертаються. За кермо сідає Рубан. Далі, все бачили його затримання. при цьому у нас є докази того, це викладено в аудіо, про те що він контактував при цьому з Захарченком і планував терористичний акт", - розповів Луцнеко.

За словами генпрокурора, у слідства є серйозні докази на підтвердження того, що готувався теракт.

"Те, що я знаю з матеріалів слідства - трупів могло бути сотні. Я знайомий з матеріалами слідства. Можу вам сказати, що все дуже серйозно. Всі сумніваються, що версія голови СБУ підтверджена. У нас є дуже серйозні докази, що мова йшла про підготовку реального теракту, в тому числі - з мінометами, автоматами і гранатами", - заявив Луценко.

Він також відповів на глузування скептиків, що міни не збігаються з калібром кулемета, який був в бусі.

"При цьому треба згадати, що була перша партія зброї, яка була завезена на нашу територію під контролем Служби безпеки України та процесуальних керівників військової прокуратури. І ось до тих мінометів вона підходить", - зазначив глава ГПУ.

Як відомо, 8 березня керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано на КПВВ з арсеналом зброї.

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Рішенням Шевченківського райсуду Києва Рубана взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

У справі також фігурує помічник Савченко Олег Мєзенцев як один зі співучасників групи, яка готувала злочин та причетна до перевезення зброї з непідконтрольної території України.

Президент Петро Порошенко наказав главі СБУ взяти "справу Рубана" на особистий контроль та заявив, що затриманий керівник "Офіцерського корпусу" готував масові терористичні атаки з метою дестабілізації суспільства.

Голова СБУ Василь Грицак розповів, що спецслужба має "багато беззаперечних доказів" щодо планів використати зброю, вилучену в Рубана, для здійснення терактів у центрі Києва, а також про зв'язки затриманого з Віктором Медведчуком.

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