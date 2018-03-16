"Рада – сатанинський вертеп. Депутати – родина виродків". Найяскравіші цитати Савченко

Середа, 15 березня 2018 року, запам'ятається, як день, що пройшов під зіркою Надії Савченко. Вона стала головним ньюсмейкером, відтіснивши на другий план звільнену голову Нацбанку і безкінечні кулуарні переговори про посади.

З трибуни Верховної Ради Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко готувала теракт в парламенті. За його словами, план виглядав апокаліптично: знищення бойовими гранатами двох лож, обрушення куполу Ради з мінометів і добивання вцілівших автоматами.

На тлі сенсаційного виступу генпрокурора, що майже миттєво призвів до виключення нардепа з комітету нацбезпеки, Савченко зробила не менш гучні заяви, довівши ситуацію до абсурду.

Біля входу до будівлі СБУ, де її мали допитати в справі Володимира Рубана, Савченко виглядала збуджено. Вона плутано розповіла про підтримку Рубана, російську зброю, попросила генпрокурора "не брати її на слабо", а також поставила провокаційне запитання з натяком на риторичність: "Хто не думав зірвати Банкову або Верховну Раду?".

Від слідчих нардеп вийшла несподівано розслабленою. З посмішкою на обличчі Герой України фактично закликала до військового перевороту, назвавши його "досить очікуваною і, напевно, досить правильною подією".

На тлі найгучнішого політичного скандалу березня "Українська правда" згадує знакові висловлювання опальної депутатки, яка за кілька років пройшла шлях від всенародного обожнювання до звинувачень в державному перевороті й тероризмі.

Савченко-льотчиця. "Хочу розпоряджатися своїм життям"

"Справжнім офіцером можна стати лише тоді, коли пройдеш "срочку" та побуваєш в бойових діях, понюхаєш пороху" (Ірак, 2005 рік).

"Хтось народжений давати життя, хтось народжений розпоряджатися своїм життям. Я хочу бути тим, хто розпоряджається своїм життям" (2011 рік).

"Сила чоловіка якось втрачається в форс-мажорних обставинах. Хтось блює, хтось плаче, в когось істерика, хтось падає в обморок. Медики виявляються безсилими" (2011 рік).

"Справжнім офіцером можна стати лише тоді, коли пройдеш "срочку" та побуваєш в бойових діях, понюхаєш пороху" (Ірак, 2005 рік ). фото: euronews.com

Савченко-полонянка Кремля. "Померти в ім'я справедливості"

"Заявленими лідерами на Майдані були Яценюк, Тягнибок і Кличко. Але народ України не вважал їх лідерами. Я їх досить близько бачила, але задушевні розмови з ними не вела. Єдине, що зробила, виказала недовіру в грубій формі Яценюку після поховання загиблих на Майдані і виступу Юлії Тимошенко, коли її спускали зі сцени в інвалідній колясці. Я Яценюку сказала: "Я вам, уродам, не повірила в 2004-му, не повірю й зараз" (російський допит, червень 2014).

"Якби був Майдан ще раз, я вийшла б ще раз. Просто для того, щоб відучти плече людини, одна з Луганська, друга з Донецька, з Чернівецької, Львівської області, з Одеси. Ми думаємо, говоримо про одне" (російський, червень 2014).

"Ніколи не стріляла по людях без зброї. Я солдат, а не вбивця" (суд в Росії, вересень 2015).

"Я винна тільки у тому, що захищала свою Батьківщину, свій український народ, якому давала присягу, свободу і благополуччя моєї землі" (звернення до ПАРЄ, січень 2015).

"Я була на двох війнах і готова померти в ім'я справедливості" (лютий 2015).

"Майдан в Росії буде, Путін не зможе тримати владу на крові людей (…) Я хочу показати своїм прикладом, що Росію з її "гасударствєнностью" і тоталітарним режимом можна скрутити в баранячий ріг, якщо не боятися і бути незламним" (заключне слово в російському суді, березень 2016).

Савченко на волі. "Дайте мені не скурвитись"

"Я прошу вибачення, що я ще жива. Але я завжди готова піти в бій за Україну до переможного кінця" (після звільнення, травень 2016).

"Дайте мені не скурвитись, дайте мені не спаскудитись, я зроблю все, щоб ви в мені не розчарувалися" (травень 2016).

"Я прошу вибачення, що я ще жива. Але я завжди готова піти в бій за Україну до переможного кінця" (після звільнення, травень 2016 ). Фото: Алексей Вовк, Sputnik

"Зрозумійте, що я не дурна. Якщо ви побачите, що я комусь тисну руку, а у вас про цю людину своя думка. Зрозумійте, у мене про цю людину ще немає думки, тому що я цю людину не знаю. І тиснути руку по діловому, офіційно нескладно і перехожому і в політиці в кулуарах – я не буду знати, що це за людина, я мало цікавилася нашими політиками" (травень 2016).

"Захарченко і Плотницький можуть позиціонуватися, якщо так можна сказати, як "народні депутати від ДНР і ЛНР". Я готова з ними так говорити" (червень 2016).

"Якщо я зустрічалася особисто з Ігорем Плотницьким (ватажок "ЛНР" – УП), то я знаю, що з цією людиною можна говорити, тому що, принаймні, він знає, про що говорить, бо він там був. Я чула, що воював Захарченко (Олександр Захарченко, один з ватажків "ДНР" – УП), особисто я з ним не стикалася, але хлопці розповідали (червень 2016).

"Вони себе називають ополченцями. Ми їх називаємо сепаратистами. Але насправді є ті, й ті, і ще є терористи. Це все різні категорії, і я зустрічалася з усіма" (червень 2016).

"Якщо герой справжній, його не завербують. Його будуть ламати, і швидше вб'ють, ніж зламають" (червень 2016).

"Я відповідала, що не хочу, але я відповідала, що можу. А тепер я, напевно, відповім, що, швидше за все, вже мушу" (про президентські амбіції, липень 2016).

Савченко-переговірник. "У Майдана і "Антимайдана" одні цінності"

"Мені дуже не хочеться, щоб страждав російський народ так само, як і український. Прості люди не винні в самодурстві політиків. Я б пропонувала добавити персональних санкцій проти Кремля, але забрати, можливо, якісь санкції, які шкодять народу" (червень 2016).

Читайте також Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях

Надія Савченко: Оця моя емоційність – вона прекрасна. Я ще й актриса непогана

Надія Савченко. Гостя з минулого

День Надії. Як Савченко повернулася в Україну

"Треба навчитись просити вибачення і пробачати. Інакше миру не буде" (липень 2016).

"Нам ділити нічого. В нас одні ідеали. Майдан і "Антимайдан" стояли за одні цінності, просто вони не могли зрозуміти, що вони в них одні. Вони стояли за ті цінності, щоб було більше влади на місцях, щоб не все узурпувалося в руках одного президента" (серпень 2016).

"Піаритись всім було легко тільки на мені, поки я в неволі сиділа, бо я була вдячним матеріалом, я сама була незламною (...) Але ж в полоні не сидять діти Петра Олексійовича! А на ваших дітей йому плювати" (серпень 2016).

"Те, що народні депутати визнають самі, що вони барани, це - наша проблема. Закон, коли проголосували, треба було доопрацьовувати, а не лінуватися і потім скидати на нього всіх собак" (про "закон Савченко", листопад 2016).

"Я обіцяла людям, що вийду із в’язниці і буду говорити навіть з чортом. Так, я сиділа за столом переговорів із людьми, з якими ми стріляли одне в одного. Я в них чорта не побачила, бо якби я хотіла побачити в них чорта, то ми б ні про що не домовилися" (про зустріч з ватажками бойовиків, грудень 2016).

"Біблейська історія показує, що коли Ісус ішов, багато хто сказав: я його не знаю" (про перемовини з терористами , січень 2017).

Савченко-депутатка. "Верховна Рада – сатанинський вертеп"

"Хто знає, що таке граната, собі уявить. Решті показую, що таке еспандер. У нас Україна – це зараз граната. У неї є кільце – це Конституція, є чека – це Донбас. І основне тіло гранати – це наша Україна. Ми беремо, зжимаємо чеку з тілом гранати і дьоргаєм Конституцію і кільце викидаємо. А тепер спробуйте... Кулак – це наша влада, а в нас в руках Україна вибухає і розривається" (про судову реформу, червень 2016).

"Якщо от так працює Рада, то ми, вибачте мені, най*буємо людей кожен день. Я так працювати не хочу" (червень 2016).

"Я готова взяти на себе відповідальність за країну і виставити свою кандидатуру на президентських виборах. В парламентських виборах буде брати участь моя політична сила. Боже, як жахливо це звучить з вуст політика" (травень 2017).

"За це він, я думаю, отримає гідну "подяку" від українського народу. Я думаю він не встигне навіть втекти так, як Янукович" (про обіцянки Порошенка закінчити війну, червень 2017).

"Я вважаю, що 450 депутатів - це родина виродків. Навіть якщо туди хтось зайшов здоровим, то виходить звідти інвалідом (...) Верховна Рада сьогодні - це сатанинський вертеп, де є ляльководи і маріонетки" (липень 2017).

Савченко-"терорист". "Хто не думав зірвати Банкову або Верховну Раду?"

"Відколи це у нас пан Порошенко став Україною? Це дві різні речі. Україна війну не починала. Війну починала Росія, точніше, Путін разом з Порошенком" (листопад 2017).

"Українці, задайтесь собі питанням: хто хоч раз не думав знищити цю владу, знести цю владу, як закликали на всіх Майданах; хто не думав зірвати Банкову або Верховну Раду?" (перед допитом СБУ, березень 2018).

"Зараз є багато військових, які мене чують, які погоджуються, що військовий переворот в Україні – це досить очікувана і, напевно, досить правильна подія" (після допиту СБУ, березень 2018).

"Я з Медведчуком як не спілкувалася, так і не спілкуюся. Я неодноразово говорила, що моя сестра знає Медведчука. Я точно не знаю, скільки Віра зустрічалася особисто з ним, а скільки з його помічниками щодо мого звільнення із в’язниці" (березень 2018 рік).

"Пропоную прокураторі, СБУ і всім відповідним органам допитати мене публічно на поліграфі, на детекторі брехні, як він ще називається. І почути публічно – на всю Україну і на весь світ – відповіді на всі питання. Якщо вони не бояться. Якщо їм не слабо" (березень 2018).

Соня Лукашова, Євген Руденко, УП