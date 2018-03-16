Cуд відмовився викликати Порошенка в справі про громадянство Саакашвілі

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П'ятниця, 16 березня 2018, 17:43

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив клопотання адвокатів Міхеіла Саакашвілі щодо особистої присутності президента Петра Порошенка в суді по позбавленню громадянства.

Про це повідомив адвокат Руслан Чорнолуцький після судового засідання у справі позову Саакашвілі до Порошенка щодо позбавлення громадянства, інформує прес-служба партії "Рух нових сил".

"Суд відхилив наше клопотання щодо особистої присутності Петра Порошенка на судовому засіданні, ми хотіли б особисто в нього дізнатись про причини позбавлення Саакашвілі громадянства за один день", – пояснив адвокат.

За словами Чорнолуцького, адвокати витребували матеріали міграційної справи Саакашвілі за 2015 і 2017 рік.

Суд оголосив перерву у справі до 23 березня 10:00 аби адвокати мали змогу ознайомитись з витребуваними матеріалами.

"Сподіваюсь, що перемога буде за нами, бо в нас достатньо доказів для того, щоб поновити українське громадянство Саакашвілі", – запевнив Чорнолуцький.

Українська правда
Теми: Саакашвілі
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