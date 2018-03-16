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Cуд відмовився викликати Порошенка в справі про громадянство Саакашвілі

П'ятниця, 16 березня 2018, 16:43

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив клопотання адвокатів Міхеіла Саакашвілі щодо особистої присутності президента Петра Порошенка в суді по позбавленню громадянства.

Про це повідомив адвокат Руслан Чорнолуцький після судового засідання у справі позову Саакашвілі до Порошенка щодо позбавлення громадянства, інформує прес-служба партії "Рух нових сил".

"Суд відхилив наше клопотання щодо особистої присутності Петра Порошенка на судовому засіданні, ми хотіли б особисто в нього дізнатись про причини позбавлення Саакашвілі громадянства за один день", – пояснив адвокат.

За словами Чорнолуцького, адвокати витребували матеріали міграційної справи Саакашвілі за 2015 і 2017 рік.

Суд оголосив перерву у справі до 23 березня 10:00 аби адвокати мали змогу ознайомитись з витребуваними матеріалами.

"Сподіваюсь, що перемога буде за нами, бо в нас достатньо доказів для того, щоб поновити українське громадянство Саакашвілі", – запевнив Чорнолуцький.

Як відомо, 12 лютого екс-президента Грузії, колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі затримали й вивезли до Польщі на підставі того, що він звідти в’їхав до України з порушенням процедури.

Адвокати Саакашвілі поскаржилися на його видворення з України до Європейського суду з прав людини.

Саакашвлі звинувачували в незаконному перетині кордону між Польщею та Україною, за що він уже сплатив штраф.

Крім того, лідеру "Руху нових сил" інкримінують "сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності" (ч 2. статті 256): нібито Саакашвілі домовлявся з людиною екс-президента Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

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Як відомо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.  

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

Українська правда
Теми: Саакашвілі
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