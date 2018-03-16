Суд отказался вызвать Порошенко в деле о гражданстве Саакашвили

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Пятница, 16 марта 2018, 17:43

Кассационный суд в составе Верховного суда отклонил ходатайство адвокатов Михеила Саакашвили о личном присутствии президента Петра Порошенко в суде по лишению гражданства.

Об этом сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий после судебного заседания по делу иска Саакашвили к Порошенко относительно лишения гражданства, сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил".

"Суд отклонил наше ходатайство о личном присутствии Петра Порошенко на судебном заседании, мы хотели бы лично у него узнать о причинах лишения Саакашвили гражданства за один день", - пояснил адвокат.

По словам Чернолуцкого, адвокаты вытребовали материалы миграционного дела Саакашвили за 2015 и 2017 год.

Суд объявил перерыв в деле до 23 марта 10:00 чтобы адвокаты могли ознакомиться с этими материалами.

"Надеюсь, что победа будет за нами, у нас достаточно доказательств для того, чтобы восстановить украинское гражданство Саакашвили", - заверил Чернолуцкий.

Украинская правда
Темы: Саакашвили
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