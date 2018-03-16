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Суд отказался вызвать Порошенко в деле о гражданстве Саакашвили

Пятница, 16 марта 2018, 16:43

Кассационный суд в составе Верховного суда отклонил ходатайство адвокатов Михеила Саакашвили о личном присутствии президента Петра Порошенко в суде по лишению гражданства.

Об этом сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий после судебного заседания по делу иска Саакашвили к Порошенко относительно лишения гражданства, сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил".

"Суд отклонил наше ходатайство о личном присутствии Петра Порошенко на судебном заседании, мы хотели бы лично у него узнать о причинах лишения Саакашвили гражданства за один день", - пояснил адвокат.

По словам Чернолуцкого, адвокаты вытребовали материалы миграционного дела Саакашвили за 2015 и 2017 год.

Суд объявил перерыв в деле до 23 марта 10:00 чтобы адвокаты могли ознакомиться с этими материалами.

"Надеюсь, что победа будет за нами, у нас достаточно доказательств для того, чтобы восстановить украинское гражданство Саакашвили", - заверил Чернолуцкий.

Как известно, 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали и вывезли в Польшу на основании того, что он оттуда въехал в Украину с нарушением процедуры.

Адвокаты Саакашвили пожаловались на его выдворение из Украины в Европейский суд по правам человека.

Саакашвли обвиняли в незаконном пересечении границы между Польшей и Украиной, за что он уже уплатил штраф.

Кроме того, лидеру партии "Рух новых сил" инкриминируют "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" (ч 2. статьи 256): якобы Саакашвили договаривался с человеком экс-президента Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

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Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под таким анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

Украинская правда
Темы: Саакашвили
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