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Денісова перевіряла, чи справді росіян не пускали не вибори: "не зверталися"

Неділя, 18 березня 2018, 17:36
Денісова перевіряла, чи справді росіян не пускали не вибори: не зверталися

Омбудсмен Людмила Денісова заявляє, що порушень недопуску громадян РФ на виборчі дільниці в російських дипустановах виявлено не було.

Про це йдеться у повідомленні Денісової щодо звернення уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової, повідомляє прес-служба омбудсмена.

Там зазначається, що 18 березня Москалькова звернулася до Денісової щодо недопуску громадян РФ на виборчі дільниці в російських дипломатичних установах на території України.

"Мною дано доручення регіональним представникам уповноваженого в областях перевірити цю інформацію", - зазначила український омбудсмен.

За результатами виїзду до російських дипломатичних і консульських установ, регіональні представники уповноваженого в Одеській, Львівській, Харківській і Чернігівській областях та в м. Києві проінформували, що порушень недопуску виявлено не було.

"Громадяни РФ не зверталися щодо порушень їхніх виборчих прав до регіональних представників чи до центрального офісу уповноваженого", - запевнила Денісова.

Як відомо, до посольства та консульств РФ в Україні 18 січня пускали лише осіб, які мають дипломатичний статус.

Інших не пропускали поліція та націоналісти. Зокрема, в Києві не пропустили щонайменше 3 людей.

23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму.  

"1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на території окупованого Криму. 2. Застерегли від спроб організовувати вибори на території окупованого Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути ніяких виборів у диппредставництвах РФ на територіії України без повного виконання перших 2 умов", - пояснив міністр.

16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що громадяни РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента РФ.

МЗС Росії у зв'язку з цим заявило, що ці кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

"Розраховуємо, що дії Києва отримають принципову оцінку ООН, ОБСЄ та інших авторитетних міжнародних структур", - заявили в МЗС РФ.

У посольстві РФ в Україні заявили, що вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб у день голосування виборчі дільниці в російських закордонних установах в Україні були відкриті.

У суботу речник МЗС Мар'яна Беца повідомила, що після ноти МЗС у лютому Росія не надіслала жодної відповіді. Однак після заяви Арсена Авакова 16 березня до українського МЗС надійшли десятки нот від Росії.

У неділю уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що ООН, ОБСЄ і Рада Європи не відреагували на її звернення у зв'язку з рішенням України про недопуск громадян РФ для голосування у виборах президента Росії.

Українська правда
Теми: вибориРосіяправа людини
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