Денисова проверяла, действительно ли россиян не пускали не выборы

Омбудсмен Людмила Денисова заявляет, что нарушений недопуска граждан РФ на избирательные участки в российских дипучреждениях обнаружено не было.

Об этом говорится в сообщении Денисовой по поводу обращения уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Там отмечается, что 18 марта Москалькова обратилась к Денисовой относительно недопуска граждан РФ на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях на территории Украины.

"Мною дано поручение региональным представителям уполномоченного в областях проверить эту информацию", - отметила украинский омбудсмен.

По результатам выезда к российским дипломатическим и консульским учреждениям, региональные представители уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в г. Киеве проинформировали, что нарушений недопуска обнаружено не было.

"Граждане РФ не обращались о нарушении их избирательных прав к региональным представителям или в центральный офис уполномоченного", - заверила Денисова.

Как известно, в посольство и консульства РФ в Украине 18 января пускали только лиц, имеющих дипломатический статус.

Других не пропускали полиция и националисты. В частности, в Киеве не пропустили по меньшей мере 3 человек.

23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что министерство направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

"1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительствах РФ на териториии Украины без полного выполнения первых 2 условий", - пояснил министр.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявил, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

"Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур", - заявили в МИД РФ.

В посольстве РФ в Украине заявили, что примут все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских заграничных учреждениях в Украине были открыты.

В субботу пресс-секретарь МИД Марьяна Беца заявила, что после ноты МИД в феврале Россия не отправила никакого ответа. Однако после заявления Арсена Авакова 16 марта в украинский МИД поступили десятки нот от России.

В воскресенье уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ООН, ОБСЕ и Совет Европы не отреагировали на ее обращение в связи с решением Украины о недопуске граждан РФ для голосования в выборах президента России.