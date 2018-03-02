У Сенаті США відновили роботу наглядової групи НАТО через агресію РФ

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П'ятниця, 2 березня 2018, 14:07

У Сенаті США відновила роботу наглядова група НАТО, яка не працювала 10 років. До неї входять сенатори від Демократичної та Республіканської партії.

Про це повідомляє Голос Америки.

Наглядова рада була створена в Сенаті у 1997 році, вона працювала над кількома раундами розширення Альянсу, моніторила місію в Афганістані, була координатором між адміністрацією США, НАТО та Конгресом. Група припинила роботу у 2007 році після зупинки процесу розширення НАТО.

Співголова групи, сенатор-демократ Джин Шагін заявила, що тепер знову є потреба в існуванні групи через загрози, які стоять перед НАТО і західними демократіями.

"Ми бачили дестабілізуючу кібератаку в Естонії, захоплення Росією території в Грузії, анексію Криму та тривале насильство на Донбасі. Ми бачили спробу перевороту у Чорногорії, низку операцій, які загрожують західним демократіям, включаючи США", - сказала вона.

Інший співголова групи сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що відновлення роботи групи – це знак усім членам НАТО про міцну підтримку Конгресом США принципів, на яких був заснований Альянс.

"Коли ви побачите, що сьогодні відбувається у світі, на активність росіян, то зрозумієте, що НАТО сьогодні є одним з найбільших елементів глобальної безпеки. Наше завдання тут – інформувати інших членів Конгресу про потреби НАТО, фінансування, спільні навчання", - сказав він.

Європейська правда

Теми: США Росія
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