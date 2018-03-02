В Сенате США возобновили работу наблюдательной группы НАТО из-за агрессии РФ

758 просмотров
Пятница, 2 марта 2018, 14:07

В Сенате США возобновила работу наблюдательная группа НАТО, не работавшая 10 лет. В нее входят сенаторы от Демократической и Республиканской партии.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Наблюдательный совет был создан в Сенате в 1997 году, он работал над несколькими раундами расширения Альянса, мониторил миссию в Афганистане, был координатором между администрацией США, НАТО и Конгрессом. Группа прекратила работу в 2007 году после остановки процесса расширения НАТО.

Сопредседатель группы, сенатор-демократ Джин Шагин заявила, что теперь снова есть потребность в существовании группы через угрозы, стоящие перед НАТО и западными демократиями.

"Мы видели дестабилизирующее кибератаке в Эстонии, захват Россией территории в Грузии, аннексии Крыма и продолжающееся насилие в Донбассе. Мы видели попытку переворота в Черногории, ряд операций, которые угрожают западным демократиям, включая США", - сказала она.

Другой сопредседатель группы сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что возобновление работы группы - это знак всем членам НАТО о крепкой поддержку Конгрессом США принципов, на которых был основан Альянс.

"Когда вы увидите, что сегодня происходит в мире, на активность россиян, то поймете, что НАТО сегодня является одним из крупнейших элементов глобальной безопасности. Наша задача здесь - информировать других членов Конгресса о необходимости НАТО, финансирования, совместные учения", - сказал он.

Европейская правда

Темы: США Росcия
powered by lun.ua
По теме
Порошенко: Украина наконец-то получит "Джавелины" 2 марта 2018, 10:14
Посол РФ назвал беспочвенными обвинения США в нарушении ДРСМД 2 марта 2018, 07:10
Мюллер готовит новые обвинения против россиян по делу о вмешательстве в выборы - СМИ 2 марта 2018, 05:52
Все новости
Главные новости
"Газпром" заявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом"
Россиянам запретили приватизировать украинские предприятия
В России Грибу продлили арест еще на два месяца
Не известна судьба еще 4 пограничников – Слободян
Все новости
Фото

Фото дня: снегопад в Киеве

Музыка

В Киеве пройдет масштабный городской фестиваль