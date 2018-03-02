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В Сенате США возобновили работу наблюдательной группы НАТО из-за агрессии РФ

Пятница, 2 марта 2018, 13:07

В Сенате США возобновила работу наблюдательная группа НАТО, не работавшая 10 лет. В нее входят сенаторы от Демократической и Республиканской партии.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Наблюдательный совет был создан в Сенате в 1997 году, он работал над несколькими раундами расширения Альянса, мониторил миссию в Афганистане, был координатором между администрацией США, НАТО и Конгрессом. Группа прекратила работу в 2007 году после остановки процесса расширения НАТО.

Сопредседатель группы, сенатор-демократ Джин Шагин заявила, что теперь снова есть потребность в существовании группы из-за угроз, стоящих перед НАТО и западными демократиями.

"Мы видели дестабилизирующую кибератаку в Эстонии, захват Россией территории в Грузии, аннексию Крыма и продолжающееся насилие в Донбассе. Мы видели попытку переворота в Черногории, ряд операций, которые угрожают западным демократиям, включая США", - сказала она.

Другой сопредседатель группы сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что возобновление работы группы - это знак всем членам НАТО о крепкой поддержке Конгрессом США принципов, на которых был основан Альянс.

"Когда вы увидите, что сегодня происходит в мире, на активность россиян, то поймете, что НАТО сегодня является одним из крупнейших элементов глобальной безопасности. Наша задача здесь - информировать других членов Конгресса о необходимости НАТО, финансирования, совместные учения", - сказал он.

Европейская правда

Темы: СШАРосcия
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