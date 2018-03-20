Савченко: Рубан причетний до звільнення понад 800 людей

Судді Апеляційного суду Києва пішли до нарадчої кімнати приймати рішення, чи змінювати запобіжний захід обраний колишньому переговірнику зі звільнення полонених Володимиру Рубану.

Про це заявив головуючий суддя у вівторок.

Перед цим прокурори заявили, що Рубан був організатором перевезення зброї.

"Рубан передав дану зброю. Саме за його ініціативою військовослужбовцю військової частини в місті Хмельницькому Березню з метою її зберігання. Це нелегальна зброя", - сказав один із прокурорів.

"Березень – на той момент був під контролем СБУ і вчиняв дії щодо виявлення осіб, причетних до даного злочину", - додав він.

Після цього нардеп Надія Савченко заявила у суді, що хоче взяти на поруки Рубана.

"Я вважаю, що Рубан і команда його людей дійсно є патріотами України", - сказала вона, додавши, що він був волонтером, "талановитим переговірником" і брав участь у багатьох спецопераціях українських спецслужб.

"(Рубану вдалося – ред.) звільнити понад 800 людей… Ця людина могла б працювати і далі. Війна в нас не закінчилася. Можлива тільки ескалація. І нам потрібні люди, які можуть звільняти інших людей", - сказала Савченко.

За словами Савченко, коли СБУ перестало співпрацювати з Рубаном почався "політичний конфлікт".

"Я ручаюся, що він (Рубан – ред.) не втече ні на окуповані території, ні до Росії, ні до європейських країн. Не дивлячись, що у нього є діти, які навчаються, він все одно залишиться в Україні. Він пройде гідно всі ці суди", - сказала вона.

Апеляційний суд Києва 20 березня розглядав апеляцію на запобіжний захід колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ "Майорське" при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованих бойовиками районів Донецької області.

Як відомо, керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримали 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

9 березня рішенням Шевченківськоо райсуду Києва Рубана було взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

15 березня Рубану повідомили про нову підозру за кількома статями. Зокрема, про підготовку до повалення держаного ладу, про підготовку теракту, сприяння терористичній організації ДНР, незаконне поводження зі зброєю та ін.

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