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Савченко розповіла, що її підбурювали до організації "перевороту"

Вівторок, 20 березня 2018, 16:33

Депутат Надія Савченко заявляє, що люди, яким доручили її знищити, підбурювали її до державного перевороту.

"Об’єктом А проводилася робота, щоб вивести мене на найвищий рівень організації так званого перевороту", – сказала вона на брифінгу 20 березня.

"Коли люди роблять революцію чи переворот, ці люди зазвичай камікадзе – вони ніколи не спитають про гроші. Коли люди питають, скільки це буде коштувати, ти чудово розумієш, що з такими людьми на одне поле сісти не можна – не тільки в бій піти чи робити революцію", – заявила Савченко.

"Задачею об’єкта А було виявити всі можливі фінансування мене як політичної сили й політичної одиниці. Тому що, перш за все, це політична задача від нашої влади по мені – крім фізичної ліквідації", – додала нардеп.

"Так само було завдання вступити в контакти з можливими джерелами мого фінансування. Тому кожного разу, коли "об’єкт А" говорив, що мені потрібно знайти гроші, я говорила "звичайно", але ніколи їх не шукала", – додала Савченко.

Вона переконана: "Для цього не потрібні гроші. Людям потрібна воля і сміливість, а не гроші".

"При цьому кожного разу "об’єкту А" я розповідала, що грошей знайти не вдалося або вдалося, але трохи пізніше вони сюди зайдуть. Далі мені було важливо зрозуміти, звідки "об’єкт А" може прийняти гроші – зі лівої чи з правої сторони", – сказала Савченко.

"Об'єкт А сказав, що гроші можуть прийнятися з будь-якої сторони – тобто як зі сходу, та і з заходу. Я розуміла, що в об’єкта А є мандат від спецслужб на те, щоб дійсно зробити подібну ситуацію і здійснити таку спецоперацію", – заявила вона.

"Це було б вінцем цієї прекрасної історії. Є політик, незадоволений владою, якого треба знищити, який говорить правду. Є теорія великої змови: не перетинайте "червоної лінії", на нас нападе Росія. Є феєрична робота спецслужб – показати, що вони упередили теракти. Хоча насправді – давайте згадаємо Хараберюша, журналіста, якого підірвали", – сказала нардеп.  

За її словами, спецслужби "ніколи не розкривають справжні теракти… тому що не хочуть вийти на самих себе".

"Коли є можливість створити фейкові теракти, злочини або їх ілюзію – спецслужби охоче беруться. Тому що Порошенкові треба вжужувати в вуха свою корисність" – сказала Савченко.

За її словами, армія ненавидить чинного президента. 

А для Савченко важливо було "довести цю ситуацію максимально далеко для правдоподібності".

"Я знала, що за кожним моїм кроком стежать. Я знала, що "об’єкт А", який писав мене й "об’єкт Б", пише "об’єкт Б", який писав мене і "об’єкт А", – розповіла депутат.

"Я дійсно малювала карти. Ще ви побачите пару відео: одне зробив об’єкт А – як виглядає купол Верховної Ради і наскільки він вразливий. Друге відео зробила я – як виглядає купол зсередини і наскільки він вразливий", – заявила Савченко.

Але за її словами, влада настільки боїться, що вірить навіть у "повний абсурд".

"Об'єкт А подавав більшість тих брєдових теорій, як можна знищити урядовий квартал. Об’єкт Б підігрував. Я малювала й замальовувала це на схемах – щоб можна було повірити, що це реальність", – сказала Савченко.

На її думку, якщо провести експертизи, то вони "розіб’ють ці фантазії в пух і прах".

Та вважає Савченко й державні перевороти робляться не так кров’ю, як "кознями": військові можуть заблокувати владу, доки та не піде на контакт із людьми. 

На брифінгу Савченко розповіла, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її. За словами нардепа, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

Олена Рощенко, УП
Теми: Савченко Надія
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