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Луценко: Рада розгляне подання на Савченко 22 березня

Понеділок, 19 березня 2018, 22:52

Верховна Рада розгляне подання Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт нардепа Надії Савченко у четвер, 22 березня.

Про це заявила представник президента в парламенті, народний депутат із фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко, передає прес-служба БПП.

"В середу буде розглядатися питання на Комітеті. Генпрокурор буде в четвер. Фракція БПП буде голосувати за всі три позиції – зняття недоторканості, арешт і затримання. Відео, яке ви побачите на засіданні, шокують все суспільство", – підкреслила Луценко.

За її словами, БПП підтримає законопроект, яким передбачається надання дозволу на огляд речей народних депутатів України при вході до парламенту.

"Ми не знаємо сірих коней, які є в парламенті. Тому наша фракція буде підтримувати законопроект про дозвіл на огляд речей депутатів при вході в парламент. Ми його вже зареєстрували і будемо підтримувати", – додала вона.

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що винесе на порядок денний питання щодо зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко, як тільки буде відповідне рішення регламентного комітету.

Як відомо, раніше депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

У ніч на 15 березня Савченко повернулася до України з депутатської поїздки до Європи й таки з'явилася до СБУ.

А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

Читати також: "Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях"

Теми: Савченко НадіяВерховна РадаЛуценко
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