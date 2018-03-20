Савченко рассказала, что ее подстрекали к организации "переворота"

Депутат Надежда Савченко заявляет, что люди, которым поручили ее уничтожить, подстрекали ее к государственному перевороту.

"Объектом А проводилась работа, чтобы вывести меня на высокий уровень организации так называемого переворота", – сказала она на брифинге 20 марта.



"Когда люди делают революцию или переворот, эти люди обычно камикадзе – они никогда не спросят о деньгах. Когда люди спрашивают, сколько это будет стоить, ты прекрасно понимаешь, что с такими людьми на одно поле сесть нельзя – не только в бой пойти или делать революцию", – заявила Савченко.



"Задачей объекта А было выявить все возможные финансирования меня как политической силы и политической единицы. Потому что, прежде всего, это политическая задача от нашей власти по мне – кроме физической ликвидации", - добавила нардеп.



"Так же была задача вступить в контакт с возможными источниками моего финансирования. Поэтому каждый раз, когда "объект А" говорил, что мне нужно найти деньги, я говорила "конечно", но никогда их не искала", – добавила Савченко.



Она убеждена: "Для этого не нужны деньги. Людям нужна воля и смелость, а не деньги".



"При этом каждый раз "объекту А" я рассказывала, что денег найти не удалось или удалось, но чуть позже они сюда зайдут. Далее мне было важно понять, откуда "объект А" может принять деньги – с левой или с правой стороны", – сказала Савченко.



"Объект А сказал, что деньги могут приняться с любой стороны – то есть как с востока, так и с запада. Я понимала, что у объекта А есть мандат от спецслужб на то, чтобы действительно сделать подобную ситуацию и осуществить такую ​​спецоперацию", – заявила она.



"Это было бы венцом этой прекрасной истории. Есть политик, недовольный властью, которого надо уничтожить, который говорит правду. Есть теория большого заговора: не пересекайте "красной линии" – на нас нападет Россия. Есть феерическая работа спецслужб – показать, что они предупредили теракты. Хотя на самом деле – давайте вспомним Хараберюша, журналиста, которого взорвали", – сказала нардеп.



По ее словам, спецслужбы "никогда не раскрывают настоящие теракты... потому что не хотят выйти на самих себя".



"Когда есть возможность создать фейковые теракты, преступления или их иллюзию – спецслужбы охотно берутся. Потому что Порошенко надо вжужжать в уши свою полезность", – сказала Савченко.



По ее словам, армия ненавидит действующего президента.



А для Савченко было важно "довести эту ситуацию максимально далеко для правдоподобия".



"Я знала, что за каждым моим шагом следят. Я знала, что "объекта А", который писал мне и "объект Б", пишет "объект Б", который писал меня и "объект А", – рассказала депутат.



"Я действительно рисовала карты. Еще вы увидите пару видео: одно сделал объект А – как выглядит купол Верховной Рады и насколько он уязвим. Второе видео сделала я – как выглядит купол изнутри и насколько он уязвим", – заявила Савченко.



Но, по ее словам, власть настолько боится, что верит даже в "полный абсурд".



"Объект А подавал большинство бредовых теорий, как можно уничтожить правительственный квартал. Объект Б подыгрывал. Я рисовала и зарисовывала это на схемах – чтобы можно было поверить, что это реальность", – сказала Савченко.



По ее мнению, если провести экспертизы, то они "разобьют эти фантазии в пух и прах".



И, считает Савченко, государственные перевороты делаются не так кровью, как "кознями": военные могут заблокировать власть, пока та не пойдет на контакт с людьми.

На брифинге Савченко рассказала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее. По словам нардепа, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.