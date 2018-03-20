Савченко: Ніколи не підірвала б Раду, якби там були невинні люди

Нардеп Надія Савченко заявила, що ніколи б не підірвала у Верховній Раді гранат, якби там були невинуваті люди.

Про це вона заявила під час брифінгу у вівторок.

"Ніколи в житті не допускала навіть в думка і не допущу, що Верховну Раду можна підірвати так, щоб загинули невинні разом з винними. Так може діяти тільки влада, яка прийшла на крові Майдану", - сказала вона.

"Ніколи в житті не вибухнула б у Верховній Раді жодна граната, якби там була, хоч одна невинна душа", - додала Савченко.

За її словами, коли нардепи дізналися про чутки щодо наявності у неї зброї, то у них з'явився "страх у очах".

"Коли вони побачили, що дуже близько біля них та червона лінія… то депутати почали з парламенту тікати", - сказала вона.

Як відомо, Савченко також заявила, що з Адміністрації президента видавались накази на її ліквідацію.

12 березня 2018 року стало відомо, що депутата Надію Савченко викликали на допит до СБУ у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

Савченко заявила, що перебуває в Європі до 16 березня.

Але після заяви генпрокурора Юрія Луценка про те, що він буде змушений внести подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко, якщо вона не прийде на допит 15 березня, у ніч на 15 березня Савченко повернулася до України і таки з'явилася до СБУ.

Перед допитом в СБУ Савченко звинуватила владу у злочинах проти Майдану, розв'язанні війни на Донбасі, здачі Криму, тобто підтримала тези Кремля.

А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

Після допиту Савченко закликала українців до військового перевороту, прийшла у Раду, звідки її нардепи вивели нібито через загрозу з її боку.

Читайте також: "Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях"

Від героя до "терористки №1". Як Савченко дійшла з полону ФСБ на допит в СБ