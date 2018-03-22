Луценко й Савченко влаштували перепалку в комітеті: Жуйте гранати

Генеральний прокурор Юрій Луценко та депутат Надія Савченко зчепилися в словесній перепалці на засіданні комітету Верховної Ради.

Луценко в заключному слові перед голосуванням сказав, що визволяв би усіх українців із російської вязниці, незалежно від наслідків, але:

"Не треба мене, Надю, лякати тим, щоб я пам’ятав про близькість смерті. Я в неї був на 31-й день голодування – і я знаю, що це таке. Тільки я тоді скинув 23 кілограми і отримав 16 дірок в шлунку, а ти вийшла напомпована російською пропагандою про зброю на Майдані, про гроші на Майдані".

"Та ні, я була на Майдані і бачила твої злочини!", – заявила Савченко.

"Я Вас не перебивав. Жуйте гранати", – заявив Луценко (раніше на засіданні Савченко витягнула два плоди граната).

Він нагадав історію: у 1939 році в Австрії 30 перевдягнених фашистів захоплювали урядовий квартал – прем’єр-міністр помер від рани, але капітуляцію не підписав – а за 4 роки почалися "звірства і вбивства мільйонів людей".

Савченко прокоментувала: "Може, Вам краще викладати?". Луценко відповів: "Далека ця історія для вашої освіти, Надя, окей?"

"Згадайте Крим – з чого він почався?", – продовжив генпрокурор. Савченко перебила: "З того, що ви портфелі ділили!". Луценко нагадав: "Захопили урядовий квартал і проголосили відділення від України".

"Донецьк і Луганськ з чого починався? З того, що перевдягненні демагоги, які розповідали про те, що вони не згодні з київською "хунтою", яка зброєю захопила владу, що ви щойно теревенили нам, – почали захоплювати органи влади. і тепер ми маємо 10 тисяч трупів тільки з військової сторони! А скільки убито цивільних!..", – заявив генпрокурор.

Савченко обурилася: "Але ті, хто казав "кулю в лоба" тільки живі!".

Луценко повторив: "Я вас не перебивав, жуйте гранати".

Нардеп вигукнула: "Можу поділитися! А може, метнути?".

Голова ГПУ продовжив: "Вся кров починалася з маячні про право когось застосувати силу проти легальних органів влади".

"Та ти шо!, – викрикнула Савченко. – А згадай свої слова на Майдані, а!".

Луценко підсумував: "На сьогоднішній день ми маємо факт того, що декілька змовників вирішили знести конституційний лад шляхом терористичного акту… Зброя була отримана безпосередньо від ватажка "ДНР".

Він зацитував нібито слова Савченко щодо готовності бойовиків до переговорів про повернення у склад України у разі зміни влади в Києві.

"Не прикидайтеся, що це були лише ілюзії і сюрреалізм. Це був умисел, план, підготовка, завезення зброї, вербування виконавців для замаху на конституційний лад України", – заявив генпрокурор.

"Ми обґрунтовано підозрюємо Надію Савченко у змові про вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади… У готуванні посягання на життя президента, народних депутатів, прем’єр-міністра, членів Кабінету міністрів, керівників партій за попередньою змовою. У готування до терористичного акту…", – перелічив Луценко частину звинувачень.

Він не виключив, що знадобиться "примусова психіатрична експертиза" Савченко.

Нардеп же заявила: "Юрій, Ви щойно описали порядок того злочину, який ви вчинили в 2014 році. Якби дістати плівки, про що ви домовлялися, – ми б почули точно такі розмови. Тільки тепер ви боїтеся, що проти вас будуть діяти тими ж методами".

"Що та влада була паскудна, що ця не краща. Будьте готові йти так, як приходили. Прийшли на крові – підете з кров’ю. У мене все", – додала вона.

Перед тим Савченко говорила, що в разі військового перевороту представників влади зазвичай не вбивають, а домагаються від них потрібних дій, – і вона нібито сподівалася на самоусунення чинної влади.

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