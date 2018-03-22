Луценко й Савченко влаштували перепалку в комітеті: Жуйте гранати

Генеральний прокурор Юрій Луценко та депутат Надія Савченко зчепилися в словесній перепалці на засіданні комітету Верховної Ради.

Луценко в заключному слові перед голосуванням сказав, що визволяв би усіх українців із російської вязниці, незалежно від наслідків, але:

"Не треба мене, Надю, лякати тим, щоб я пам’ятав про близькість смерті. Я в неї був на 31-й день голодування – і я знаю, що це таке. Тільки я тоді скинув 23 кілограми і отримав 16 дірок в шлунку, а ти вийшла напомпована російською пропагандою про зброю на Майдані, про гроші на Майдані".

"Та ні, я була на Майдані і бачила твої злочини!", – заявила Савченко.

"Я Вас не перебивав. Жуйте гранати", – заявив Луценко (раніше на засіданні Савченко витягнула два плоди граната).

Він нагадав історію: у 1939 році в Австрії 30 перевдягнених фашистів захоплювали урядовий квартал – прем’єр-міністр помер від рани, але капітуляцію не підписав – а за 4 роки почалися "звірства і вбивства мільйонів людей".

Савченко прокоментувала: "Може, Вам краще викладати?". Луценко відповів: "Далека ця історія для вашої освіти, Надя, окей?"

"Згадайте Крим – з чого він почався?", – продовжив генпрокурор. Савченко перебила: "З того, що ви портфелі ділили!". Луценко нагадав: "Захопили урядовий квартал і проголосили відділення від України".

"Донецьк і Луганськ з чого починався? З того, що перевдягненні демагоги, які розповідали про те, що вони не згодні з київською "хунтою", яка зброєю захопила владу, що ви щойно теревенили нам, – почали захоплювати органи влади. і тепер ми маємо 10 тисяч трупів тільки з військової сторони! А скільки убито цивільних!..", – заявив генпрокурор.

Савченко обурилася: "Але ті, хто казав "кулю в лоба" тільки живі!".

Луценко повторив: "Я вас не перебивав, жуйте гранати".

Нардеп вигукнула: "Можу поділитися! А може, метнути?".

Голова ГПУ продовжив: "Вся кров починалася з маячні про право когось застосувати силу проти легальних органів влади".

"Та ти шо!, – викрикнула Савченко. – А згадай свої слова на Майдані, а!".

Луценко підсумував: "На сьогоднішній день ми маємо факт того, що декілька змовників вирішили знести конституційний лад шляхом терористичного акту… Зброя була отримана безпосередньо від ватажка "ДНР".

Доповнюється..