Луценко и Савченко устроили перепалку в комитете: Жуйте гранаты

Генеральный прокурор Юрий Луценко и депутат Надежда Савченко сцепились в словесной перепалке на заседании комитета Верховной Рады.



Луценко в заключительном слове перед голосованием заявил, что освобождал бы всех украинцев из российской тюрьмы, независимо от последствий, но:



"Не надо меня, Надя, пугать тем, чтобы я помнил о близости смерти. Я у нее был на 31-й день голодовки – и я знаю, что это такое. Только я тогда сбросил 23 килограмма и получил 16 дыр в желудке, а ты вышла напичканная российской пропагандой об оружии на Майдане, о деньгах на Майдане".



"Да нет, я была на Майдане и видела твои преступления!", – заявила Савченко.



"Я Вас не перебивал. Жуйте гранаты", – заявил Луценко (ранее на заседании Савченко вытащила два плода граната).

Он напомнил историю: в 1939 году в Австрии 30 переодетых фашистов захватывали правительственный квартал – премьер-министр умер от раны, но капитуляции не подписал – а через 4 года начались "зверства и убийства миллионов людей".



Савченко прокомментировала: "Может, Вам лучше преподавать?". Луценко ответил: "Далека эта история для вашего образования, Надя, окей?".

"Вспомните Крым – с чего он начался?", – сказал генпрокурор. Савченко перебила: "С того, что вы портфели делили!". Луценко напомнил: "Захватили правительственный квартал и провозгласили отделение от Украины".



"Донецк и Луганск с чего начинался? С того, что переодетые демагоги, которые рассказывали о том, что они не согласны с киевской "хунтой", которая оружием захватила власть, что вы только что болтали нам, – начали захватывать органы власти. И теперь мы имеем 10 тысяч трупов только с военной стороны! А сколько убито гражданских!..", – заявил генпрокурор.



Савченко возмутилась: "Но только те, кто говорил "пулю в лоб", живы!".



Луценко повторил: "Я Вас не перебивал, жуйте гранаты".



Нардеп воскликнула: "Могу поделиться! А может, метнуть?".