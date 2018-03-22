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Луценко и Савченко устроили перепалку в комитете: Жуйте гранаты

Четверг, 22 марта 2018, 09:03

Генеральный прокурор Юрий Луценко и депутат Надежда Савченко сцепились в словесной перепалке на заседании комитета Верховной Рады.

Луценко в заключительном слове перед голосованием заявил, что освобождал бы всех украинцев из российской тюрьмы, независимо от последствий, но:

"Не надо меня, Надя, пугать тем, чтобы я помнил о близости смерти. Я у нее был на 31-й день голодовки – и я знаю, что это такое. Только я тогда сбросил 23 килограмма и получил 16 дыр в желудке, а ты вышла напичканная российской пропагандой об оружии на Майдане, о деньгах на Майдане".

"Да нет, я была на Майдане и видела твои преступления!", – заявила Савченко.

"Я Вас не перебивал. Жуйте гранаты", – заявил Луценко (ранее на заседании Савченко вытащила два плода граната).

Луценко - Савченко:
Луценко - Савченко: "Я вас не перебивал, жуйте гранаты"
Эльдар Сарахман, УП

Он напомнил историю: в 1939 году в Австрии 30 переодетых фашистов захватывали правительственный квартал – премьер-министр умер от раны, но капитуляции не подписал – а через 4 года начались "зверства и убийства миллионов людей".

Савченко прокомментировала: "Может, Вам лучше преподавать?". Луценко ответил: "Далека эта история для вашего образования, Надя, окей?".

"Вспомните Крым – с чего он начался?", – сказал генпрокурор. Савченко перебила: "С того, что вы портфели делили!". Луценко напомнил: "Захватили правительственный квартал и провозгласили отделение от Украины".

"Донецк и Луганск с чего начинался? С того, что переодетые демагоги, которые рассказывали о том, что они не согласны с киевской "хунтой", которая оружием захватила власть, что вы только что болтали нам, – начали захватывать органы власти. И теперь мы имеем 10 тысяч трупов только с военной стороны! А сколько убито гражданских!..", – заявил генпрокурор.

Савченко возмутилась: "Но только те, кто говорил "пулю в лоб", живы!".

Луценко повторил: "Я Вас не перебивал, жуйте гранаты".

Нардеп воскликнула: "Могу поделиться! А может, метнуть?".

Глава ГПУ продолжил: "Вся кровь начиналась с бреда о праве кого-либо применить силу против легальных органов власти".

"Да ты что!, – выкрикнула Савченко.  А вспомни свои слова на Майдане, а!".

Луценко подытожил: "На сегодняшний день мы имеем факт того, что несколько заговорщиков решили снести конституционный строй путем террористического акта... Оружие было получено непосредственно от главаря "ДНР".

Он процитировал якобы слова Савченко о готовности боевиков к переговорам о возвращении в состав Украины в случае смены власти в Киеве.

"Не притворяйтесь, что это были лишь иллюзии и сюрреализм. Это был умысел, план, подготовка, завоз оружия, вербовка исполнителей для покушения на конституционный строй Украины", – заявил генпрокурор.



"Мы обоснованно подозреваем Надежду Савченко в сговоре о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти... В подготовке посягательства на жизнь президента, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета министров, руководителей партий по предварительному сговору. В подготовке к террористическому акту...", – перечислил Луценко часть обвинений.

Он не исключил, что понадобится "принудительная психиатрическая экспертиза" Савченко.

Нардеп же заявила: "Юрий, Вы только что описали порядок того преступления, которое вы совершили в 2014 году. Если бы достать пленки, о чем вы договаривались, – мы бы услышали точно такие разговоры. Только теперь вы боитесь, что против вас будут действовать теми же методами".

"Что та власть была паскудной, что эта не лучше. Будьте готовы уходить так, как приходили. Пришли на крови – пойдете с кровью. У меня все", – добавила она.

Перед тем Савченко говорила, что в случае военного переворота представителей власти обычно не убивают, а добиваются от них нужных действий, – и она якобы надеялась на самоустранение действующей власти.

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Алена Рощенко, УП
Темы: Савченко НадеждаЛуценкоВерховная Рада
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