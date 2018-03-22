Савченко бачить вихід у зміні Конституції і політсистеми

Депутат Надія Савченко вважає, що Україні потрібно змінити політичну систему й дати виборцям можливість відкликати нардепів та проводити референдум.

Про це вона заявила у своєму заключному слові перед голосуванням за можливість її затримання й арешту у Верховній Раді.

"В України дійсно є вихід без терактів, без складних моментів, які можуть зруйнувати її. Є простий і законний вихід – це зміна політичної системи", – заявила Савченко.

"Це той закон, який ви не приймаєте – про виборчу систему. Це можливість надати українцям як обирати депутатів, так і відкликати їх, не орієнтуючись на політичні партії, а орієнтуючись на людину, яка тримає своє слово і працює для народу", – додала вона.

За словами Савченко, також ідеться про право українців на референдуми: "Обов’язково, щоб влада їх чула. Це звичайне конституційне право людей, яке у нас не виконується. У нас у Конституції записано про референдуми – ми жодного разу цього не бачили".

"Ми не можемо зробити імпічмент президенту. Тому в нас відбуваються "майдани", – заявила нардеп.

На думку Савченко, "щоб можна було змінити ситуацію в Україні без її зламу, без приведення сюди ворога – це ще у ваших руках – (потрібно) зробити це в конституційний спосіб".

"Нам потрібно призначити конституційний конвент – групу, яка напише нову Конституцію. Нам потрібно запустити її через референдум, щоб українці визначили суспільний договір, за яким вони будуть жити далі, діяти і співпрацювати з владою. Не так, як у нас записано в Конституції: "ми, Верховна Рада України, затверджуємо", – заявила вона.

За словами нардепа, "ми повинні врахувати волю народу, щоб не повіяв вітер з Холодного Яру".

"Кожного разу, виступаючи тут, ви переводите все в політичні моменти, вигідні вам. Виступаючи з трибуни, ви намагаєтеся людям забрехати вуха так, що вони не зрозуміли, де правда. Не зробила ця влада нічого для того, щоб Україна залишилася сильно, незалежною", – обурилася Савченко.

"Звинувачувати мене у зраді України… звинувачувати і робити вчорашніх героїв антигероями тільки через те, що вони не згодні з позицією й політикою нинішньої влади – це зараз дійсно все, що може зробити влада", – сказала вона.

Савченко звернулася до нардепів: "Теракти, які ви робите економічно, фінансово, комунальними платежами, позначаться на вас".

"Ситуація, створена мною зараз у сесійній залі, – треба було придумати якийсь вихід", – заявила вона.

"Я завжди українцям говорила: я не буду викликати вас на майдани, я не хочу, щоб ви мерзли і вмирали. Я не дію так, як та влада, яка прийшла. Я хочу запустити щось. Якщо ви дивилися те відео – там пару разів було повторено Рубаном для камери – мною була сказана фраза: "Герої повинні вмирати. Так, повинні, якщо того вимагає Україна", – заявила нардеп.

"Україна понад усе – була, є і буде. Не важливо, чи виживу я, чи ще хтось – виживе Україна. Україні бути. Слава Україні, героям слава!", – підсумувала Савченко.

Раніше на засіданні регламентного комітету вона говорила, що сподівалася на самоусунення чинної влади, а зброю з окупованої території Донбасу возила за погодженням із армійцями на благо України.

За даними ГПУ, до передачі зброї Надії Савченко й Володимиру Рубану на окупованій частині Донбасу причетні російські офіцери.



Комітет підтримав подання Генпрокуратури щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешту Савченко.

Савченко інкримінують:

- ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

- ч. 1 ст. 14 (готування до злочину);



- ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);



- ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча);



- ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт);



- ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);



- ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.