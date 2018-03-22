Савченко бачить вихід у зміні Конституції і політсистеми

Депутат Надія Савченко вважає, що Україні потрібно змінити політичну систему й дати виборцям можливість відкликати нардепів та проводити референдум.

Про це вона заявила у своєму заключному слові перед голосуванням за можливість її затримання й арешту у Верховній Раді.

"В України дійсно є вихід без терактів, без складних моменті, які можуть зруйнувати її. Є простий і законний вихід – це зміна політичної системи", – заявила Савченко.

"Це той закон, який ви не приймаєте – про виборчу систему. Це можливість надати українцям як обирати депутатів, так і відкликати їх", – додала вона.