Савченко видит выход в изменении Конституции и политсистемы

Депутат Надежда Савченко считает, что Украине нужно изменить политическую систему и дать избирателям возможность отзывать нардепов и проводить референдумы.



Об этом она заявила в своем заключительном слове перед голосованием за возможность ее задержания и ареста в Верховной Раде.



"У Украины действительно есть выход без терактов, без сложных моментов, которые могут разрушить ее. Есть простой и законный выход – это изменение политической системы", – заявила Савченко.



"Это тот закон, который вы не принимаете – об избирательной системе. Это возможность дать украинцам как выбирать депутатов, так и отзывать их, не ориентируясь на политические партии, а ориентируясь на человека, который держит свое слово и работает для народа", – добавила она.



По словам Савченко, также речь идет о праве украинцев на референдумы: "Обязательно, чтобы власть их слышала. Это обычное конституционное право людей, которое у нас не выполняется. У нас в Конституции записано о референдумах - мы ни разу этого не видели"



"Мы не можем сделать импичмент президенту. Поэтому у нас происходят "майданы", – заявила нардеп.



По мнению Савченко, "чтобы можно было изменить ситуацию в Украине без ее слома, без приведения сюда врага – это еще в ваших руках – (нужно) сделать это конституционным образом".



"Нам нужно назначить конституционный конвент – группу, которая напишет новую Конституцию. Нам нужно запустить ее через референдум, чтобы украинцы определили общественный договор, по которому они будут жить дальше и взаимодействовать с властью. Не так, как у нас записано в Конституции: "мы, Верховная Рада Украины, принимаем", – заявила она.



По словам нардепа, "мы должны учесть волю народа, чтобы не подул ветер с Холодного Яра".



"Каждый раз, выступая здесь, вы переводите все в политические моменты, выгодные вам. Выступая с трибуны, вы пытаетесь людям забрехать уши так, что они не поняли, где правда. Не сделала эта власть ничего для того, чтобы Украина осталась сильной, независимой", – возмутилась Савченко.



"Обвинять меня в измене Украине... обвинять и делать вчерашних героев антигероями только потому, что они не согласны с позицией и политикой нынешней власти – это сейчас действительно все, что может сделать власть", – сказала она.



Савченко обратилась к нардепам: "Теракты, которые вы делаете экономически, финансово, коммунальными платежами, скажутся на вас".



"Ситуация, созданная мной сейчас в сессионном зале, – надо было придумать какой-то выход", – заявила она.



"Я всегда украинцам говорила: я не буду вызывать вас на майданы, я не хочу, чтобы вы мерзли и умирали. Я не делаю так, как та власть, которая пришла. Я хочу запустить что-то. Если вы смотрели то видео – там пару раз было повторено Рубаном для камеры – мной была сказана фраза: "Герои должны умирать. Да, должны, если в этом нуждается Украина", – заявила нардеп.



"Украина превыше всего – была, есть и будет. Не важно, выживу я или еще кто-то – выживет Украины. Украине быть. Слава Украине, героям слава!", – подытожила Савченко.

Ранее на заседании регламентного комитета она говорила, что надеялась на самоустранение нынешней власти, а оружие с оккупированной территории Донбасса возила по согласованию с армейцами во благо Украины.

По данным ГПУ, в передаче оружия Надежде Савченко и Владимиру Рубану на оккупированной части Донбасса причастны российские офицеры.



Комитет поддержал представления Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.

Савченко инкриминируют:



- ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);



- ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению);



- ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);



- ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)



- ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт);



- ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);



- ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.