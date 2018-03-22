Савченко видит выход в изменении Конституции и политсистемы

Депутат Надежда Савченко считает, что Украине нужно изменить политическую систему и дать избирателям возможность отзывать нардепов и проводить референдумы.



Об этом она заявила в своем заключительном слове перед голосованием за возможность ее задержания и ареста в Верховной Раде.



"У Украины действительно есть выход без терактов, без сложных моментов, которые могут разрушить ее. Есть простой и законный выход – это изменение политической системы", – заявила Савченко.



"Это тот закон, который вы не принимаете – об избирательной системе. Это возможность предоставить украинцам как избирать депутатов, так и отзывать их", – добавила она.