Опубліковано подання ГПУ на арешт Савченко

У період з листопада 2017 року по теперішній час Надія Савченко здійснила "ряд тяжких та особливо тяжких злочинів проти національної безпеки і проти громадської безпеки".

Про це йдеться в поданні Генеральної прокуратури України на притягнення до кримінальної відповідальності і затримання депутата Надії Савченко, опублікованому радником міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

"Надії Савченко необхідно пройти примусове психіатричне обстеження на предмет адекватності. До такого висновку я прийшов після того, як уважно прочитав подання на притягнення до кримінальної відповідальності і затримання поки ще народного депутата Надії Савченко", - прокоментував документ Геращенко і додав, що підтримає всі клопотання.

Савченко звинувачують за статтями 14, 28, 109, 112 КК України (підготовка до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади за попередньою змовою групою осіб, а також посягання на життя державного діяча)

Згідно з поданням ГПУ, Савченко у невстановлений час, але не пізніше 20 листопада 2017 року вступила у змову з Рубаном, Захарченком, Тимофєєвим і іншими невстановленими особами, про вчинення дій, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Слідство стверджує, що має докази особистих відносин Савченко з керівниками терористичних організацій, з якими неодноразово зустрічалась впродовж 2017 року.

У поданні наводиться той самий план терактів в Києві, що містився у підозрі Рубану:

1) обстріл з мінометів та вогнепальної зброї будівель Верховної Ради, Адміністрації президента та житлових будинків на прилеглих вулицях. З використанням гранат здійснити вибухи всередині ВР і вбити державних діячів присутніх на засіданні.

2) здійснити збройне захоплення будівлі ВР вночі, вбивши працівників правоохоронних органів, які охороняють будівлю. Водночас, з використанням мінометів, гранатометів, вогнепальної зброї і вибухівки здійснити напади на помешкання Петра Порошенка, Арсена Авакова, Олександра Турчинова з метою їх убивства і створення хаосу і дестабілізації внутрішньої обстановки в державі.

У поданні на Савченко з'явилося нове прізвище, якого не було у тексті підозри Рубану - а саме В.В. Кота.

Вказується, що Рубан запропонував громадянам України Захарченкову О.В., Березню Г.П., Лящу С.В., Коту В.В., Шашкіну В.А., Мезенцеву О.В. та іншим особам взяти участь у скоєнні цих злочинів. При цьому громадяни Березень, Лящ і Кіт повідомили про це правоохоронні органи і були залучені до слідчих дій.

Готуючи ці злочини, як стверджує ГПУ, Савченко і Рубан у період з 20 по 23 листопада, перебуваючи на окупованій території Донецької області, придбали вогнепальну зброю та боєприпаси, серед яких 4 120-мм міномети, РПГ, протипіхотні міни, гранати, крупнокаліберний кулемет і гвинтівка. Вказану зброю Савченко і Рубан 23 листопада перевезли до так званої "сірої зони" поряд із станцією "Майорська".

Про цей епізод в матеріалах є свідчення Кота, вони стосуються обставин "ввезення Рубаном і Савченко 23 листопада зброї через КПВВ Майорськ".

Серед речових доказів в матеріалах вказаний мобільний телефон "Blackberry", який був виявлений в ході обшуку 24 листопада 2017 року автомобіля Мерседес, в якому напередодні Савченко і Рубан привезли зброю з ОРДЛО.

Показання Ляща стосуються обставин випробування 1 грудня 2017 року Надією Савченко і Володимиром Рубаном на полігоні військової частини А0553 в Хмельницькому зброї, яку привезли з ОРДЛО", а також щодо "обставин повалення конституційного ладу".

У поданні також наводять показання Захарченкова про обговорення Савченко спільного плану з Рубаном про "вчинення теракту та посягання на життя держдіячів у Києві".

Як повідомила слідчі органи Державна прикордонна служба, Савченко офіційно не перетинала лінію розмежування з ОРДЛО в режимі "виїзд", хоча виїхала звідти 25 лютого 2017 року через пункт пропуску "Курахове".

"Це вказує на реальні можливості у Савченко Н.В. незаконно перетнути лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду", - підкреслюється у документі.

Згідно з поданням 6 березня Савченко і Рубан вирішили придбати додаткове озброєння в окупованій Горлівці, з якою Рубан і був затриманий 8 березня на КПВВ "Майорське".

В якості обгрунтування необхідності тримання Савченко під вартою вказується, що у неї є можливість знищити, сховати або спотворити речові докази у кримінальному провадженні.

Також зазначається, що відповідно до свідчень свідка Березня, вона заявляла про готовність підірвати себе гранатою, якщо її спробують затримати.

Savchenko 2 Podannya (PDF)

Savchenko 2 Podannya (Text) ​

Як повідомлялось, 12 березня 2018 року стало відомо, що депутата Надію Савченко викликали на допит до СБУ у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

Перед допитом в СБУ Савченко звинуватила владу у злочинах проти Майдану, розв'язанні війни на Донбасі, здачі Криму, тобто підтримала тези Кремля.

А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

Після допиту Савченко закликала українців до військового перевороту, прийшла у Раду, звідки її нардепи вивели нібито через загрозу з її боку.

На брифінгу 20 березня Савченко розповіла, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її. За словами нардепа, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

Вона визнала, що причетна до вивезення зброї з окупованих територій і вела розмови про організацію терактів, – але називає це спецоперацією.

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