Опубліковано подання ГПУ на арешт Савченко
У період з листопада 2017 року по теперішній час Надія Савченко здійснила "ряд тяжких та особливо тяжких злочинів проти національної безпеки і проти громадської безпеки".
Про це йдеться в поданні Генеральної прокуратури України на притягнення до кримінальної відповідальності і затримання депутата Надії Савченко, опублікованому радником міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.
"Надії Савченко необхідно пройти примусове психіатричне обстеження на предмет адекватності. До такого висновку я прийшов після того, як уважно прочитав подання на притягнення до кримінальної відповідальності і затримання поки ще народного депутата Надії Савченко", - прокоментував документ Геращенко і додав, що підтримає всі клопотання.
Савченко звинувачують за статтями 14, 28, 109, 112 КК України (підготовка до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади за попередньою змовою групою осіб, а також посягання на життя державного діяча)
Згідно з поданням ГПУ, Савченко у невстановлений час, але не пізніше 20 листопада 2017 року вступила у змову з Рубаном, Захарченком, Тимофєєвим і іншими невстановленими особами, про вчинення дій, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.
Слідство стверджує, що має докази особистих відносин Савченко з керівниками терористичних організацій, з якими неодноразово зустрічалась впродовж 2017 року.
У поданні наводиться той самий план терактів в Києві, що містився у підозрі Рубану:
1) обстріл з мінометів та вогнепальної зброї будівель Верховної Ради, Адміністрації президента та житлових будинків на прилеглих вулицях. З використанням гранат здійснити вибухи всередині ВР і вбити державних діячів присутніх на засіданні.
2) здійснити збройне захоплення будівлі ВР вночі, вбивши працівників правоохоронних органів, які охороняють будівлю. Водночас, з використанням мінометів, гранатометів, вогнепальної зброї і вибухівки здійснити напади на помешкання Петра Порошенка, Арсена Авакова, Олександра Турчинова з метою їх убивства і створення хаосу і дестабілізації внутрішньої обстановки в державі.
У поданні на Савченко з'явилося нове прізвище, якого не було у тексті підозри Рубану - а саме В.В. Кота.
Вказується, що Рубан запропонував громадянам України Захарченкову О.В., Березню Г.П., Лящу С.В., Коту В.В., Шашкіну В.А., Мезенцеву О.В. та іншим особам взяти участь у скоєнні цих злочинів. При цьому громадяни Березень, Лящ і Кіт повідомили про це правоохоронні органи і були залучені до слідчих дій.
Готуючи ці злочини, як стверджує ГПУ, Савченко і Рубан у період з 20 по 23 листопада, перебуваючи на окупованій території Донецької області, придбали вогнепальну зброю та боєприпаси, серед яких 4 120-мм міномети, РПГ, протипіхотні міни, гранати, крупнокаліберний кулемет і гвинтівка. Вказану зброю Савченко і Рубан 23 листопада перевезли до так званої "сірої зони" поряд із станцією "Майорська".
Про цей епізод в матеріалах є свідчення Кота, вони стосуються обставин "ввезення Рубаном і Савченко 23 листопада зброї через КПВВ Майорськ".
Серед речових доказів в матеріалах вказаний мобільний телефон "Blackberry", який був виявлений в ході обшуку 24 листопада 2017 року автомобіля Мерседес, в якому напередодні Савченко і Рубан привезли зброю з ОРДЛО.
Показання Ляща стосуються обставин випробування 1 грудня 2017 року Надією Савченко і Володимиром Рубаном на полігоні військової частини А0553 в Хмельницькому зброї, яку привезли з ОРДЛО", а також щодо "обставин повалення конституційного ладу".
У поданні також наводять показання Захарченкова про обговорення Савченко спільного плану з Рубаном про "вчинення теракту та посягання на життя держдіячів у Києві".
Як повідомила слідчі органи Державна прикордонна служба, Савченко офіційно не перетинала лінію розмежування з ОРДЛО в режимі "виїзд", хоча виїхала звідти 25 лютого 2017 року через пункт пропуску "Курахове".
"Це вказує на реальні можливості у Савченко Н.В. незаконно перетнути лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду", - підкреслюється у документі.
Згідно з поданням 6 березня Савченко і Рубан вирішили придбати додаткове озброєння в окупованій Горлівці, з якою Рубан і був затриманий 8 березня на КПВВ "Майорське".
В якості обгрунтування необхідності тримання Савченко під вартою вказується, що у неї є можливість знищити, сховати або спотворити речові докази у кримінальному провадженні.
Також зазначається, що відповідно до свідчень свідка Березня, вона заявляла про готовність підірвати себе гранатою, якщо її спробують затримати.
Як повідомлялось, 12 березня 2018 року стало відомо, що депутата Надію Савченко викликали на допит до СБУ у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.
Перед допитом в СБУ Савченко звинуватила владу у злочинах проти Майдану, розв'язанні війни на Донбасі, здачі Криму, тобто підтримала тези Кремля.
А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".
За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.
Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.
Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.
Після допиту Савченко закликала українців до військового перевороту, прийшла у Раду, звідки її нардепи вивели нібито через загрозу з її боку.
На брифінгу 20 березня Савченко розповіла, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її. За словами нардепа, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.
Вона визнала, що причетна до вивезення зброї з окупованих територій і вела розмови про організацію терактів, – але називає це спецоперацією.
Читайте також "Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях"
Від героя до "терористки №1". Як Савченко дійшла з полону ФСБ на допит в СБ