Опубліковано подання ГПУ на арешт Савченко

У період з листопада 2017 року по теперішній час Надія Савченко здійснила "ряд тяжких та особливо тяжких злочинів проти національної безпеки і проти громадської безпеки".

Про це йдеться в поданні Генеральної прокуратури України на притягнення до кримінальної відповідальності і затримання депутата Надії Савченко, опублікованому радником міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

"Надії Савченко необхідно пройти примусове психіатричне обстеження на предмет адекватності. До такого висновку я прийшов після того, як уважно прочитав подання на притягнення до кримінальної відповідальності і затримання поки ще народного депутата Надії Савченко", - прокоментував 40-сторінковий документ Геращенко.

У документі вказується, що Савченко за невстановлених обставин познайомилася з керівником Всеукраїнської громадської організації "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном, який, позиціонуючи себе як людину залучену до процесу обміну полоненими, регулярно відвідував окуповані території.

Підкреслюється, що під час цих поїздок Рубан познайомився і підтримує особисті відносини з керівниками терористичної організації "ДНР" Олександром Захарченком та Олександром Тимофєєвим.

Згідно з документом, Савченко в невстановлений час, але не пізніше 20 листопада 2017 року вступила у змову з Рубаном, Захарченком, Тимофєєвим і іншими невстановленими особами, про вчинення дій, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Як повідомлялось, 12 березня 2018 року стало відомо, що депутата Надію Савченко викликали на допит до СБУ у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

Перед допитом в СБУ Савченко звинуватила владу у злочинах проти Майдану, розв'язанні війни на Донбасі, здачі Криму, тобто підтримала тези Кремля.

А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

Після допиту Савченко закликала українців до військового перевороту, прийшла у Раду, звідки її нардепи вивели нібито через загрозу з її боку.

На брифінгу 20 березня Савченко розповіла, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її. За словами нардепа, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

Вона визнала, що причетна до вивезення зброї з окупованих територій і вела розмови про організацію терактів, – але називає це спецоперацією.

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