Димінський вибув з власників ZIKу

Бізнесмен Петро Димінський вибув зі складу власників ТРК "Міст ТБ" та "Нові комунікації", які володіють ліцензіями на мовлення телеканалу ZIK.

Про це повідомляє Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

"Національна рада на засіданні 22 березня задовольнила заяви… щодо переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку зі зміною відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), складу пов’язаних осіб, редакційної ради та керівника", – йдеться у повідомленні.

Відтепер кінцевими бенефіціарами будуть Димінська Олена Іванівна (дружина Петра Димінського), Димінська Жанна Петрівна, Димінська Анастасія Петрівна (дочки бізнесмена).

Нацрада зазначає, що змінився також склад керівництва ТРК.

Зокрема, директором замість Ігора Туркевича став Віктор Козій.

Туркевич разом із Вадимом Заком вибув з редакційної ради мовників, до якої входять Козій, Тарас Смакула, Данило Нікуленко та Остап Дроздов.

Крім того, Нацрада призначила позапланову виїзну перевірку ТРК "Нові комунікації" через зафіксовані ознаки порушення.

"Так, 20 лютого 2018 року – у День Героїв Небесної Сотні та 1 березня 2018 року – у День вшанування 75-х роковин із часу Корюківської трагедії в ефірі "Z ZIK" зафіксовано відсутність поширення мінімум раз на дві години інформації про день пам’яті в ефірному часі до 07.00", – йдеться в повідомленні.

В липні 2017 року кінцевими бенефіціарами телеканалу ZIK, крім Петра Димінського, стали його дружина й дочки.

Петро Димінський - колишній народний депутат від "Нашої України", один з найвпливовіших бізнесменів Львівщини.

Його підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, у результаті якого 18 серпня 2017 року загинула 31-річна Наталія Тріла.

Провину у наїзді на її автомобіль взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ.

Водночас 30 серпня 2017 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.

7 грудня 2017 року Димінському повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) ККУ.

9 грудня 2017 року мати загиблої внаслідок ДТП Марія Тріла заявила про повне відшкодування збитків, спричинених ДТП, та відсутність матеріальних претензій у зв'язку з аварією.

11 грудня 2017 року Димінського оголосили у розшук.

21 лютого 2018 адвокат Димінського Микола Лисий повідомив, що Апеляційний суд Києва скасував постанову про обрання Димінському запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою за підозрою в скоєнні смертельної ДТП.

Крім цього, адвокат повідомив, що Печерський суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про закриття справи проти охоронця Димінського Андрія Борща за підозрою в причетності до смертельної ДТП.

1 березя 2018 року бізнесмену знов обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сам Димінський з 22 серпня 2017 року перебуває поза межами України.

15 грудня Керівництво телеканалу ZIK назвало причиною вручення підозри у скоєнні смертельної ДТП та потенційного подання в міжнародний розшук власника телеканалу Петра Димінського, його відмову "віддати телеканал в управління на 3 роки".

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