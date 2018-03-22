Дыминский выбыл из владельцев ZIKа

Бизнесмен Петр Дыминский выбыл из состава собственников ТРК "Мост ТВ" и "Новые коммуникации", которые владеют лицензиями на вещание телеканала ZIK.

Об этом сообщает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

"Национальный совет на заседании 22 марта удовлетворил заявления... относительно переоформления лицензии на вещание в связи с изменением сведений о конечных бенефициарных собственников (контроллеров), состава связанных лиц, редакционного совета и руководителя", – говорится в сообщении.

Отныне конечными бенефициарами будут Дыминская Елена Ивановна (жена Петра Дыминского), Дыминская Жанна Петровна, Дыминская Анастасия Петровна (дочери бизнесмена).

Нацсовет отмечает, что изменился также состав руководства ТРК.

В частности, директором вместо Игоря Туркевича стал Виктор Козий.

Туркевич вместе с Вадимом Заком выбыл из редакционного совета вещателей, в которую входят Козий, Тарас Смакула, Даниил Никуленко и Остап Дроздов.

Как позже объяснили "Украинской правде" в ZIK, смена руководства касалась лишь "Мост ТВ", а директором "Новых коммуникаций" остается Игорь Туркевич.

Кроме того, Нацсовет назначил внеплановую выездную проверку ТРК "Новые коммуникации" из-за зафиксированных признаков нарушения.

"Так, 20 февраля 2018 – в День Героев Небесной Сотни и 1 марта 2018 – в День 75-й годовщины со времени Корюковской трагедии в эфире "Z ZIK" зафиксировано отсутствие распространения минимум раз в 2 часа информации о дне памяти в эфирном времени до 07.00 ", – говорится в сообщении.

В июле 2017 года конечными бенефициарами телеканала ZIK, кроме Петра Дыминского, стали его жена и дочери.

Петр Дыминский - бывший народный депутат от "Нашей Украины", один из самых влиятельных бизнесменов Львовщины.

Его подозревают в совершении смертельного ДТП на Львовщине 18 августа 2017 года. Тогда его автомобиль стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя Наталья Трила.

Вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ.

В то же время 30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

7 декабря 2017 года Дыминскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего) УКУ.

9 декабря мать погибшей Мария Трила заявила о полном возмещении убытков в результате ДТП и отсутствии материальных претензий в связи с аварией.

11 декабря 2017 года Дыминского объявили в розыск.

21 февраля адвокат Дыминского Николай Лысый сообщил, что Апелляционный суд Киева отменил постановление об избрании Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в совершении смертельного ДТП.



Кроме этого, адвокат сообщает, что Печерский суд Киева отменил постановление Генпрокуратуры о закрытии дела против охранника Дыминского Андрея Борща по подозрению в причастности к смертельному ДТП.

1 марта бизнесмену снова избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины.

15 декабря руководство телеканала ZIK назвало причиной вручения подозрения в совершении смертельного ДТП и потенциального объявления в международный розыск владельца телеканала Петра Дыминского, его отказ "отдать телеканал в управление на 3 года".

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