Савченко про ніч у СІЗО: Навіть гірше, ніж у ворога

11842 перегляди
П'ятниця, 23 березня 2018, 10:39

Підозрювана у підготовці державного перевороту і терактів народний депутат Надія Савченко заявляє, що СІЗО в Україні не відрізняється від російського, а в деяких моментах і гірше.

Про це вона сказала у Шевченківському суді Києва, який 23 березня обиратиме їй міру запобіжного заходу.

На запитання журналістів, як їй ночувалося в СІЗО Савченко сказала:

"Як і в російському – нічим не відрізняється". 

 
Фото з facebook Олександр Боришкевич

Водночас на запитання, чи голодуватиме, Савченко не відповіла.  

За її словами, у СІЗО скрізь встановлені камери.

"У СІЗО в мене немає жодної зони в камері, де не принижувалася б людська гідність.  Я не можу роздягнутися, щоб мене не знімали відеокамери, не можу сходити в туалет, щоб не знімали відеокамери. В принципі це в деяких моментах навіть гірше ніж у СІЗО у ворога", - сказала народний депутат.  

Савченко стоїть у так званому "акваріумі". На суд вона одягнула чорний светр з тризубом на грудях. 

 

У залі засідань присутні мати і сестра Савченко та 3 її захисники.

На початку засідання слідчий заявив клопотання, щоб Савченко сиділа не в "акваріумі", а поруч із захисниками. Ні прокурори, ні сама підозрювана проти цього не заперечували.

Тому суд пішов у нарадчу кімнату для прийняття рішення щодо клопотання.

Згодом суд клопотання задовольнив. Савченко випустили з "акваріуму", і вона сіла поруч з захисниками.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко 22 березня підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Статті, які інкримінують Савченко, не передбачають можливості внесення застави.

22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко просто в приміщені Верховної Ради після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко 

Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко

Ірина Балачук, УП
Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: Савченко суд
powered by lun.ua
По темі
Клопотання про арешт Савченко уже в суді, там збираються люди 23 березня 2018, 09:16
У ЄС прокоментували справу Савченко 23 березня 2018, 08:38
Головні новини дня – за 60 секунд 22 березня 2018, 21:08
Усі новини
Головні новини
Компанія Курченка стала єдиним постачальником вугілля з ОРДЛО - росЗМІ
На завод АТЕК, який орендує Нацкорпус, прийшли слідчі
Куди полетить Ryanair: список маршрутів
Конгрес США схвалив виділення Україні $620,700 мільйонів
Усі новини
у топі

ТОП-10 міст, які найчастіше тегають в Instagram

Освіта

Онлайн-курси для всіх і кожного: від дитсадка до пенсії