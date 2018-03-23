Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко про ніч у СІЗО: Навіть гірше, ніж у ворога

П'ятниця, 23 березня 2018, 09:39
Савченко про ніч у СІЗО: Навіть гірше, ніж у ворога

Підозрювана у підготовці державного перевороту і терактів народний депутат Надія Савченко заявляє, що СІЗО в Україні не відрізняється від російського, а в деяких моментах і гірше.

Про це вона сказала у Шевченківському суді Києва, який 23 березня обиратиме їй міру запобіжного заходу.

На запитання журналістів, як їй ночувалося в СІЗО Савченко сказала:

"Як і в російському – нічим не відрізняється". 

 
Фото з facebook Олександр Боришкевич

Водночас на запитання, чи голодуватиме, Савченко не відповіла.  

За її словами, у СІЗО скрізь встановлені камери.

"У СІЗО в мене немає жодної зони в камері, де не принижувалася б людська гідність.  Я не можу роздягнутися, щоб мене не знімали відеокамери, не можу сходити в туалет, щоб не знімали відеокамери. В принципі це в деяких моментах навіть гірше ніж у СІЗО у ворога", - сказала народний депутат.  

Савченко стоїть у так званому "акваріумі". На суд вона одягнула чорний светр з тризубом на грудях. 

 

У залі засідань присутні мати і сестра Савченко та 3 її захисники.

На початку засідання слідчий заявив клопотання, щоб Савченко сиділа не в "акваріумі", а поруч із захисниками. Ні прокурори, ні сама підозрювана проти цього не заперечували.

Тому суд пішов у нарадчу кімнату для прийняття рішення щодо клопотання.

Згодом суд клопотання задовольнив. Савченко випустили з "акваріуму", і вона сіла поруч з захисниками.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко 22 березня підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Статті, які інкримінують Савченко, не передбачають можливості внесення застави.

22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко просто в приміщені Верховної Ради після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко 

Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко

Ірина Балачук, УП
Теми: Савченко Надіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
Савченко Надія
Суд повернув справу проти Савченко і Рубана
Надії Савченко вручили підозру через підроблений COVID-сертифікат
Надію Савченко впіймали в аеропорту з підробленим ковід-сертифікатом
Останні новини
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
Усі новини...
Реклама: