Савченко про ніч у СІЗО: Навіть гірше, ніж у ворога

Підозрювана у підготовці державного перевороту і терактів народний депутат Надія Савченко заявляє, що СІЗО в Україні не відрізняється від російського, а в деяких моментах і гірше.

Про це вона сказала у Шевченківському суді Києва, який 23 березня обиратиме їй міру запобіжного заходу.

На запитання журналістів, як їй ночувалося в СІЗО Савченко сказала:

"Як і в російському – нічим не відрізняється".

Водночас на запитання, чи голодуватиме, Савченко не відповіла.

За її словами, у СІЗО скрізь встановлені камери.

"У СІЗО в мене немає жодної зони в камері, де не принижувалася б людська гідність. Я не можу роздягнутися, щоб мене не знімали відеокамери, не можу сходити в туалет, щоб не знімали відеокамери. В принципі це в деяких моментах навіть гірше ніж у СІЗО у ворога", - сказала народний депутат.

Савченко стоїть у так званому "акваріумі". На суд вона одягнула чорний светр з тризубом на грудях.

У залі засідань присутні мати і сестра Савченко та 3 її захисники.

На початку засідання слідчий заявив клопотання, щоб Савченко сиділа не в "акваріумі", а поруч із захисниками. Ні прокурори, ні сама підозрювана проти цього не заперечували.

Тому суд пішов у нарадчу кімнату для прийняття рішення щодо клопотання.

Згодом суд клопотання задовольнив. Савченко випустили з "акваріуму", і вона сіла поруч з захисниками.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко 22 березня підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Статті, які інкримінують Савченко, не передбачають можливості внесення застави.

22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко просто в приміщені Верховної Ради після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

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Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко