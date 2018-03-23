Савченко о ночи в СИЗО: Даже хуже, чем у врага

Подозреваемая в подготовке государственного переворота и терактов народный депутат Надежда Савченко заявляет, что СИЗО в Украине не отличается от российского, а в некоторых моментах даже ​​хуже.

Об этом она сказала в Шевченковском суде Киева, который 23 марта будет избирать ей меру пресечения.

На вопрос журналистов, как прошла ночь в СИЗО Савченко сказала:

"Как и в российском – ничем не отличается".

В то же время на вопрос, будет ли она голодать, Савченко не ответила.

По ее словам, в СИЗО везде установлены камеры.

"В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры. В принципе это в некоторых моментах даже хуже чем в СИЗО врага", - сказала народный депутат.

Савченко стоит в так называемом "аквариуме". На суд она надела черный свитер с трезубцем на груди.

В зале заседаний присутствовали мать и сестра Савченко и 3 ее защитника.

В начале заседания следователь заявил ходатайство, чтобы Савченко сидела не в "аквариуме", а рядом с защитниками. Ни прокуроры, ни сама подозреваемая против этого не возражали.

Поэтому суд ушел в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству.

Впоследствии суд ходатайство удовлетворил. Савченко выпустили из "аквариума", и она села рядом с защитниками.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко 22 марта подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко.



Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.



Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога.



22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко прямо в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

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